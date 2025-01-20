Google Tokenized Stock Defichain 圖標

Google Tokenized Stock Defichain 價格 (DGOOGL)

USD

Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 實時價格圖表

$8.21
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+1.10%(1D)

今天 Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 的價格

今天 Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 的實時價格爲 8.21 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DGOOGL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Google Tokenized Stock Defichain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.22 USD
- Google Tokenized Stock Defichain 當天價格變化爲 +1.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 價格表現 USD

今天內，Google Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.089598
在過去30天內，Google Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.5105628260
在過去60天內，Google Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.7353567450
在過去90天內，Google Tokenized Stock Defichain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.413765729448632

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.089598+1.10%
30天$ -1.5105628260-18.39%
60天$ -6.7353567450-82.03%
90天$ -4.413765729448632-34.96%

Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 價格分析

Google Tokenized Stock Defichain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 8.1
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$ 8.33
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$ 3,300.38
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-1.37%

+1.10%

+38.79%

Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 5.22
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0.00
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什麼是Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL)

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Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 資源

官網

大家還在問：關於 Google Tokenized Stock Defichain (DGOOGL) 的其他問題

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DGOOGL 兌換爲當地貨幣

1 DGOOGL 兌換 AUD
A$13.136
1 DGOOGL 兌換 GBP
6.6501
1 DGOOGL 兌換 EUR
7.9637
1 DGOOGL 兌換 USD
$8.21
1 DGOOGL 兌換 MYR
RM36.8629
1 DGOOGL 兌換 TRY
292.1118
1 DGOOGL 兌換 JPY
¥1,281.7452
1 DGOOGL 兌換 RUB
837.3379
1 DGOOGL 兌換 INR
710.5755
1 DGOOGL 兌換 IDR
Rp134,590.1424
1 DGOOGL 兌換 PHP
480.3671
1 DGOOGL 兌換 EGP
￡E.413.0451
1 DGOOGL 兌換 BRL
R$49.9168
1 DGOOGL 兌換 CAD
C$11.8224
1 DGOOGL 兌換 BDT
997.4329
1 DGOOGL 兌換 NGN
12,768.192
1 DGOOGL 兌換 UAH
345.641
1 DGOOGL 兌換 VES
Bs443.34
1 DGOOGL 兌換 PKR
Rs2,287.4702
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1 DGOOGL 兌換 THB
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1 DGOOGL 兌換 TWD
NT$268.9596
1 DGOOGL 兌換 CHF
Fr7.4711
1 DGOOGL 兌換 HKD
HK$63.8738
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