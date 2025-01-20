Gooeys 圖標

Gooeys 價格 (GOO)

USD

Gooeys (GOO) 實時價格圖表

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+6.00%(1D)

今天 Gooeys (GOO) 的價格

今天 Gooeys (GOO) 的實時價格爲 0.00000337 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gooeys 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 37.32 USD
- Gooeys 當天價格變化爲 +5.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Gooeys (GOO) 價格表現 USD

今天內，Gooeys 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Gooeys 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000002998
在過去60天內，Gooeys 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000003848
在過去90天內，Gooeys 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+5.74%
30天$ -0.0000002998-8.89%
60天$ +0.0000003848+11.42%
90天$ 0--

Gooeys (GOO) 價格分析

Gooeys 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000319
$ 0.00000319$ 0.00000319

$ 0.00000339
$ 0.00000339$ 0.00000339

$ 0.00093649
$ 0.00093649$ 0.00093649

+0.06%

+5.74%

+10.28%

Gooeys (GOO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 37.32
$ 37.32$ 37.32

0.00
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什麼是Gooeys (GOO)

GOO is the primary token used in the game Gooeys! Gooeys is a Play-To-Earn game from the Dogira Studios team, featuring a fully tokenized economy – where everything from your in-game characters to quest rewards are fully on-chain, and tradable on popular platforms such as OpenSea. Gooeys is secured by Chainlink VRF, ensuring that all random rolls such as character/NFT Generation and Quest Rewards are on-chain, and provably fair.

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Gooeys (GOO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Gooeys (GOO) 的其他問題

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GOO 兌換爲當地貨幣

1 GOO 兌換 AUD
A$0.000005392
1 GOO 兌換 GBP
0.0000027297
1 GOO 兌換 EUR
0.0000032689
1 GOO 兌換 USD
$0.00000337
1 GOO 兌換 MYR
RM0.0000151313
1 GOO 兌換 TRY
0.0001199046
1 GOO 兌換 JPY
¥0.0005261244
1 GOO 兌換 RUB
0.0003437063
1 GOO 兌換 INR
0.0002916735
1 GOO 兌換 IDR
Rp0.0552458928
1 GOO 兌換 PHP
0.0001971787
1 GOO 兌換 EGP
￡E.0.0001695447
1 GOO 兌換 BRL
R$0.0000204896
1 GOO 兌換 CAD
C$0.0000048528
1 GOO 兌換 BDT
0.0004094213
1 GOO 兌換 NGN
0.005241024
1 GOO 兌換 UAH
0.000141877
1 GOO 兌換 VES
Bs0.00018198
1 GOO 兌換 PKR
Rs0.0009389494
1 GOO 兌換 KZT
0.001787785
1 GOO 兌換 THB
฿0.0001156247
1 GOO 兌換 TWD
NT$0.0001104012
1 GOO 兌換 CHF
Fr0.0000030667
1 GOO 兌換 HKD
HK$0.0000262186
1 GOO 兌換 MAD
.د.م0.0000338348