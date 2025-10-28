Gooey Guys（GOOEY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 24H最低價 $ 0.0000059 $ 0.0000059 $ 0.0000059 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000575$ 0.00000575 $ 0.00000575 24H最高價 $ 0.0000059$ 0.0000059 $ 0.0000059 歷史最高 $ 0.00037904$ 0.00037904 $ 0.00037904 最低價 $ 0.00000521$ 0.00000521 $ 0.00000521 漲跌幅（1H） -0.04% 漲跌幅（1D） +1.20% 漲跌幅（7D） +5.93% 漲跌幅（7D） +5.93%

Gooey Guys（GOOEY）目前實時價格為 $0.00000588。過去 24 小時內，GOOEY 的交易價格在 $ 0.00000575 至 $ 0.0000059 之間波動，市場活躍度顯著。GOOEY 的歷史最高價為 $ 0.00037904，歷史最低價為 $ 0.00000521。

從短期表現來看，GOOEY 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +1.20%，過去 7 天內累計變動為 +5.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gooey Guys（GOOEY）市場資訊

市值 $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gooey Guys 的目前市值為 $ 5.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOOEY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.90K。