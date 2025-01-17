GoodBoy 價格 (GOODBOY)
今天 GoodBoy (GOODBOY) 的實時價格爲 0.00341205 USD。目前其市值爲 $ 3.41M USD。GOODBOY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoodBoy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.89K USD
- GoodBoy 當天價格變化爲 -2.64%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD
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今天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.64%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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GoodBoy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.50%
-2.64%
-30.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.
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|1 GOODBOY 兌換 AUD
A$0.00545928
|1 GOODBOY 兌換 GBP
￡0.0027637605
|1 GOODBOY 兌換 EUR
€0.0033096885
|1 GOODBOY 兌換 USD
$0.00341205
|1 GOODBOY 兌換 MYR
RM0.015354225
|1 GOODBOY 兌換 TRY
₺0.120854811
|1 GOODBOY 兌換 JPY
¥0.529481919
|1 GOODBOY 兌換 RUB
₽0.3509975835
|1 GOODBOY 兌換 INR
₹0.2954494095
|1 GOODBOY 兌換 IDR
Rp55.935236952
|1 GOODBOY 兌換 PHP
₱0.1999120095
|1 GOODBOY 兌換 EGP
￡E.0.1719331995
|1 GOODBOY 兌換 BRL
R$0.020608782
|1 GOODBOY 兌換 CAD
C$0.0048792315
|1 GOODBOY 兌換 BDT
৳0.414837039
|1 GOODBOY 兌換 NGN
₦5.3147114415
|1 GOODBOY 兌換 UAH
₴0.143920269
|1 GOODBOY 兌換 VES
Bs0.1842507
|1 GOODBOY 兌換 PKR
Rs0.9519960705
|1 GOODBOY 兌換 KZT
₸1.810092525
|1 GOODBOY 兌換 THB
฿0.1178180865
|1 GOODBOY 兌換 TWD
NT$0.1122905655
|1 GOODBOY 兌換 CHF
Fr0.0031049655
|1 GOODBOY 兌換 HKD
HK$0.026545749
|1 GOODBOY 兌換 MAD
.د.م0.0342911025