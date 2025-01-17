GoodBoy 圖標

GoodBoy 價格 (GOODBOY)

USD

GoodBoy (GOODBOY) 實時價格圖表

$0.00341205
$0.00341205$0.00341205
-2.60%(1D)

今天 GoodBoy (GOODBOY) 的價格

今天 GoodBoy (GOODBOY) 的實時價格爲 0.00341205 USD。目前其市值爲 $ 3.41M USD。GOODBOY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoodBoy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.89K USD
- GoodBoy 當天價格變化爲 -2.64%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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GoodBoy (GOODBOY) 價格表現 USD

今天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，GoodBoy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.64%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

GoodBoy (GOODBOY) 價格分析

GoodBoy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00332061
$ 0.00332061$ 0.00332061

$ 0.00361857
$ 0.00361857$ 0.00361857

$ 0.02175124
$ 0.02175124$ 0.02175124

+0.50%

-2.64%

-30.58%

GoodBoy (GOODBOY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

$ 5.89K
$ 5.89K$ 5.89K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是GoodBoy (GOODBOY)

Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.

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GoodBoy (GOODBOY) 資源

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大家還在問：關於 GoodBoy (GOODBOY) 的其他問題

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GOODBOY 兌換爲當地貨幣

1 GOODBOY 兌換 AUD
A$0.00545928
1 GOODBOY 兌換 GBP
0.0027637605
1 GOODBOY 兌換 EUR
0.0033096885
1 GOODBOY 兌換 USD
$0.00341205
1 GOODBOY 兌換 MYR
RM0.015354225
1 GOODBOY 兌換 TRY
0.120854811
1 GOODBOY 兌換 JPY
¥0.529481919
1 GOODBOY 兌換 RUB
0.3509975835
1 GOODBOY 兌換 INR
0.2954494095
1 GOODBOY 兌換 IDR
Rp55.935236952
1 GOODBOY 兌換 PHP
0.1999120095
1 GOODBOY 兌換 EGP
￡E.0.1719331995
1 GOODBOY 兌換 BRL
R$0.020608782
1 GOODBOY 兌換 CAD
C$0.0048792315
1 GOODBOY 兌換 BDT
0.414837039
1 GOODBOY 兌換 NGN
5.3147114415
1 GOODBOY 兌換 UAH
0.143920269
1 GOODBOY 兌換 VES
Bs0.1842507
1 GOODBOY 兌換 PKR
Rs0.9519960705
1 GOODBOY 兌換 KZT
1.810092525
1 GOODBOY 兌換 THB
฿0.1178180865
1 GOODBOY 兌換 TWD
NT$0.1122905655
1 GOODBOY 兌換 CHF
Fr0.0031049655
1 GOODBOY 兌換 HKD
HK$0.026545749
1 GOODBOY 兌換 MAD
.د.م0.0342911025