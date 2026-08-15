Good In The Hood 今日價格

Good In The Hood (GOOD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 23.57%。目前 GOOD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOOD。

Good In The Hood 目前市值在 $ 243,793 排名第 #-，流通供應量為 808.40M GOOD。過去 24 小時內，GOOD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOOD 在過去一小時內波動了 +0.69%，過去7 天內波動了 -39.67%。過去一天，總交易量達到 $ 27.27K。

Good In The Hood（GOOD）市場資訊

市值 $ 243.79K$ 243.79K $ 243.79K 成交量（24H） $ 27.27K$ 27.27K $ 27.27K 完全稀釋市值 $ 301.58K$ 301.58K $ 301.58K 流通量 808.40M 808.40M 808.40M 總供應量 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515 999,999,992.5074515

Good In The Hood 的目前市值為 $ 243.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 27.27K。GOOD 的流通量為 808.40M，總供應量是 999999992.5074515，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 301.58K。