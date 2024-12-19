Good Games Guild 價格 (GGG)

USD

Good Games Guild (GGG) 實時價格圖表

$0.03561365
$0.03561365$0.03561365
-7.30%(1D)

今天 Good Games Guild (GGG) 的價格

今天 Good Games Guild (GGG) 的實時價格爲 0.03564696 USD。目前其市值爲 $ 1.43M USD。GGG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Good Games Guild 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 254.40K USD
- Good Games Guild 當天價格變化爲 -7.27%
- 其循環供應量爲 40.00M USD

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Good Games Guild (GGG) 價格表現 USD

今天內，Good Games Guild 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00279577661606279
在過去30天內，Good Games Guild 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004164384
在過去60天內，Good Games Guild 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0039305799
在過去90天內，Good Games Guild 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00011452234392845

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00279577661606279-7.27%
30天$ -0.0004164384-1.16%
60天$ -0.0039305799-11.02%
90天$ +0.00011452234392845+0.32%

Good Games Guild (GGG) 價格分析

Good Games Guild 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03384268
$ 0.03384268$ 0.03384268

$ 0.03856392
$ 0.03856392$ 0.03856392

$ 16.86
$ 16.86$ 16.86

+1.22%

-7.27%

-10.92%

Good Games Guild (GGG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 254.40K
$ 254.40K$ 254.40K

40.00M
40.00M 40.00M

什麼是Good Games Guild (GGG)

Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.

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Good Games Guild (GGG) 資源

官網

大家還在問：關於 Good Games Guild (GGG) 的其他問題

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GGG 兌換爲當地貨幣

1 GGG 兌換 AUD
A$0.057035136
1 GGG 兌換 GBP
0.0281610984
1 GGG 兌換 EUR
0.0342210816
1 GGG 兌換 USD
$0.03564696
1 GGG 兌換 MYR
RM0.16041132
1 GGG 兌換 TRY
1.2501388872
1 GGG 兌換 JPY
¥5.5880174496
1 GGG 兌換 RUB
3.6837568464
1 GGG 兌換 INR
3.0342692352
1 GGG 兌換 IDR
Rp584.3762999424
1 GGG 兌換 PHP
2.104952988
1 GGG 兌換 EGP
￡E.1.8154996728
1 GGG 兌換 BRL
R$0.2249323176
1 GGG 兌換 CAD
C$0.0509751528
1 GGG 兌換 BDT
4.25981172
1 GGG 兌換 NGN
55.438152192
1 GGG 兌換 UAH
1.4961029112
1 GGG 兌換 VES
Bs1.782348
1 GGG 兌換 PKR
Rs9.9184101504
1 GGG 兌換 KZT
18.6337354008
1 GGG 兌換 THB
฿1.2305330592
1 GGG 兌換 TWD
NT$1.1635167744
1 GGG 兌換 CHF
Fr0.0317257944
1 GGG 兌換 HKD
HK$0.2769768792
1 GGG 兌換 MAD
.د.م0.3557566608