Good Dog 圖標

Good Dog 價格 (HEEL)

USD

Good Dog (HEEL) 實時價格圖表

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今天 Good Dog (HEEL) 的價格

今天 Good Dog (HEEL) 的實時價格爲 0.02935183 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。HEEL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Good Dog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.78 USD
- Good Dog 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Good Dog (HEEL) 價格表現 USD

今天內，Good Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Good Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0057377514
在過去60天內，Good Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006380530
在過去90天內，Good Dog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0057377514-19.54%
60天$ -0.0006380530-2.17%
90天$ 0--

Good Dog (HEEL) 價格分析

Good Dog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 1.63
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Good Dog (HEEL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 237.78
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什麼是Good Dog (HEEL)

HEEL is a decentralized Web3 brand developing original characters, content, & dApps. The HEEL brand represents originality, positivity, & being adventurous.

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Good Dog (HEEL) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Good Dog (HEEL) 的其他問題

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HEEL 兌換爲當地貨幣

1 HEEL 兌換 AUD
A$0.046962928
1 HEEL 兌換 GBP
0.0237749823
1 HEEL 兌換 EUR
0.0284712751
1 HEEL 兌換 USD
$0.02935183
1 HEEL 兌換 MYR
RM0.1317897167
1 HEEL 兌換 TRY
1.0443381114
1 HEEL 兌換 JPY
¥4.5824076996
1 HEEL 兌換 RUB
2.9935931417
1 HEEL 兌換 INR
2.5404008865
1 HEEL 兌換 IDR
Rp481.1774639952
1 HEEL 兌換 PHP
1.7173755733
1 HEEL 兌換 EGP
￡E.1.4766905673
1 HEEL 兌換 BRL
R$0.1784591264
1 HEEL 兌換 CAD
C$0.0422666352
1 HEEL 兌換 BDT
3.5659538267
1 HEEL 兌換 NGN
45.647966016
1 HEEL 兌換 UAH
1.235712043
1 HEEL 兌換 VES
Bs1.58499882
1 HEEL 兌換 PKR
Rs8.1780068746
1 HEEL 兌換 KZT
15.571145815
1 HEEL 兌換 THB
฿1.0070612873
1 HEEL 兌換 TWD
NT$0.9615659508
1 HEEL 兌換 CHF
Fr0.0267101653
1 HEEL 兌換 HKD
HK$0.2283572374
1 HEEL 兌換 MAD
.د.م0.2946923732