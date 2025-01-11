Gomu Gator 圖標

Gomu Gator 價格 (GOMU)

USD

Gomu Gator (GOMU) 實時價格圖表

$0.00185378
$0.00185378$0.00185378
-13.60%(1D)

今天 Gomu Gator (GOMU) 的價格

今天 Gomu Gator (GOMU) 的實時價格爲 0.00185378 USD。目前其市值爲 $ 1.39M USD。GOMU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gomu Gator 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 255.82K USD
- Gomu Gator 當天價格變化爲 -13.61%
- 其循環供應量爲 752.34M USD

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Gomu Gator (GOMU) 價格表現 USD

今天內，Gomu Gator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000292221860159513
在過去30天內，Gomu Gator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002694506
在過去60天內，Gomu Gator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007354962
在過去90天內，Gomu Gator 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000745100030076113

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000292221860159513-13.61%
30天$ +0.0002694506+14.54%
60天$ -0.0007354962-39.67%
90天$ +0.000745100030076113+67.21%

Gomu Gator (GOMU) 價格分析

Gomu Gator 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00171629
$ 0.00171629$ 0.00171629

$ 0.00217258
$ 0.00217258$ 0.00217258

$ 0.00666824
$ 0.00666824$ 0.00666824

-0.54%

-13.61%

+22.94%

Gomu Gator (GOMU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

$ 255.82K
$ 255.82K$ 255.82K

752.34M
752.34M 752.34M

什麼是Gomu Gator (GOMU)

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Gomu Gator (GOMU) 資源

官網

大家還在問：關於 Gomu Gator (GOMU) 的其他問題

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GOMU 兌換爲當地貨幣

1 GOMU 兌換 AUD
A$0.0030031236
1 GOMU 兌換 GBP
0.0015015618
1 GOMU 兌換 EUR
0.0017981666
1 GOMU 兌換 USD
$0.00185378
1 GOMU 兌換 MYR
RM0.0083234722
1 GOMU 兌換 TRY
0.0656608876
1 GOMU 兌換 JPY
¥0.2922854926
1 GOMU 兌換 RUB
0.1883996614
1 GOMU 兌換 INR
0.1597772982
1 GOMU 兌換 IDR
Rp30.3898312032
1 GOMU 兌換 PHP
0.10937302
1 GOMU 兌換 EGP
￡E.0.0936715034
1 GOMU 兌換 BRL
R$0.0113451336
1 GOMU 兌換 CAD
C$0.0026694432
1 GOMU 兌換 BDT
0.2261240844
1 GOMU 兌換 NGN
2.8740634364
1 GOMU 兌換 UAH
0.0783778184
1 GOMU 兌換 VES
Bs0.09825034
1 GOMU 兌換 PKR
Rs0.5162221166
1 GOMU 兌換 KZT
0.978239706
1 GOMU 兌換 THB
฿0.0642890904
1 GOMU 兌換 TWD
NT$0.0613786558
1 GOMU 兌換 CHF
Fr0.0016869398
1 GOMU 兌換 HKD
HK$0.0144224084
1 GOMU 兌換 MAD
.د.م0.0186119512