Goliath（GOLIATH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00137047$ 0.00137047 $ 0.00137047 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -5.29% 漲跌幅（7D） -5.29%

Goliath（GOLIATH）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GOLIATH 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GOLIATH 的歷史最高價為 $ 0.00137047，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GOLIATH 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -5.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Goliath（GOLIATH）市場資訊

市值 $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K 流通量 999.57M 999.57M 999.57M 總供應量 999,569,757.063864 999,569,757.063864 999,569,757.063864

Goliath 的目前市值為 $ 8.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOLIATH 的流通量為 999.57M，總供應量是 999569757.063864，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.07K。