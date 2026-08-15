Goldman Sachs xStock 今日價格

Goldman Sachs xStock (GSX) 今日實時價格為 $ 1,038.14，過去 24 小時內變化了 0.73%。目前 GSX 兌 USD 的匯率為 $ 1,038.14 每 GSX。

Goldman Sachs xStock 目前市值在 $ 322,787 排名第 #-，流通供應量為 310.93 GSX。過去 24 小時內，GSX 的交易價格在 $ 1,035.18（低點）和 $ 1,046.07（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,549.02，而歷史最低價為 $ 742.57。

短期表現方面，GSX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -0.08%。過去一天，總交易量達到 $ 92.07。

Goldman Sachs xStock（GSX）市場資訊

市值 $ 322.79K$ 322.79K $ 322.79K 成交量（24H） $ 92.07$ 92.07 $ 92.07 完全稀釋市值 $ 124.81M$ 124.81M $ 124.81M 流通量 310.93 310.93 310.93 總供應量 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

Goldman Sachs xStock 的目前市值為 $ 322.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 92.07。GSX 的流通量為 310.93，總供應量是 120224.5900286169，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 124.81M。