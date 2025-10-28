GoldenCat（CATS）價格資訊 (USD)

GoldenCat（CATS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CATS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CATS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CATS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.65%，過去 24 小時內變動為 -4.85%，過去 7 天內累計變動為 -3.11%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GoldenCat（CATS）市場資訊

GoldenCat 的目前市值為 $ 100.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CATS 的流通量為 690.69B，總供應量是 690689999999.9999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.13K。