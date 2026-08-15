Golden Freedom Network 250 今日價格

Golden Freedom Network 250 (GFN250) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.30%。目前 GFN250 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GFN250。

Golden Freedom Network 250 目前市值在 $ 23,452 排名第 #-，流通供應量為 999.99M GFN250。過去 24 小時內，GFN250 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00281366，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GFN250 在過去一小時內波動了 -7.71%，過去7 天內波動了 -46.53%。過去一天，總交易量達到 --。

Golden Freedom Network 250（GFN250）市場資訊

市值 $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,987,075.408221 999,987,075.408221 999,987,075.408221

Golden Freedom Network 250 的目前市值為 $ 23.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GFN250 的流通量為 999.99M，總供應量是 999987075.408221，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.45K。