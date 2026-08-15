Golden Dragon 今日價格

Golden Dragon (GD) 今日實時價格為 $ 0.00380564，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GD 兌 USD 的匯率為 $ 0.00380564 每 GD。

Golden Dragon 目前市值在 $ 5,209,927 排名第 #-，流通供應量為 1.37B GD。過去 24 小時內，GD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00380792，而歷史最低價為 $ 0.00367325。

短期表現方面，GD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 1.88。

Golden Dragon（GD）市場資訊

市值 $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M 成交量（24H） $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 完全稀釋市值 $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M 流通量 1.37B 1.37B 1.37B 總供應量 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

Golden Dragon 的目前市值為 $ 5.21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.88。GD 的流通量為 1.37B，總供應量是 1369000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.21M。