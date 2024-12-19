Goldcoin 圖標

Goldcoin 價格 (GLC)

USD

Goldcoin (GLC) 實時價格圖表

$0.02261838
$0.02261838$0.02261838
+2.80%(1D)

今天 Goldcoin (GLC) 的價格

今天 Goldcoin (GLC) 的實時價格爲 0.02262062 USD。目前其市值爲 $ 25.91M USD。GLC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Goldcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.43K USD
- Goldcoin 當天價格變化爲 +2.85%
- 其循環供應量爲 1.15B USD

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Goldcoin (GLC) 價格表現 USD

今天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00062703
在過去30天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095072135
在過去60天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0219750998
在過去90天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0173803092987188594

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00062703+2.85%
30天$ -0.0095072135-42.02%
60天$ +0.0219750998+97.15%
90天$ +0.0173803092987188594+331.67%

Goldcoin (GLC) 價格分析

Goldcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01652894
$ 0.01652894$ 0.01652894

$ 0.02277161
$ 0.02277161$ 0.02277161

$ 0.773829
$ 0.773829$ 0.773829

+0.21%

+2.85%

+17.47%

Goldcoin (GLC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 25.91M
$ 25.91M$ 25.91M

$ 12.43K
$ 12.43K$ 12.43K

1.15B
1.15B 1.15B

什麼是Goldcoin (GLC)

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

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Goldcoin (GLC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Goldcoin (GLC) 的其他問題

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GLC 兌換爲當地貨幣

1 GLC 兌換 AUD
A$0.036192992
1 GLC 兌換 GBP
0.0178702898
1 GLC 兌換 EUR
0.0217157952
1 GLC 兌換 USD
$0.02262062
1 GLC 兌換 MYR
RM0.10179279
1 GLC 兌換 TRY
0.7933051434
1 GLC 兌換 JPY
¥3.5460083912
1 GLC 兌換 RUB
2.3376148708
1 GLC 兌換 INR
1.9254671744
1 GLC 兌換 IDR
Rp370.8297767328
1 GLC 兌換 PHP
1.335747611
1 GLC 兌換 EGP
￡E.1.1520681766
1 GLC 兌換 BRL
R$0.1427361122
1 GLC 兌換 CAD
C$0.0323474866
1 GLC 兌換 BDT
2.70316409
1 GLC 兌換 NGN
35.179588224
1 GLC 兌換 UAH
0.9493874214
1 GLC 兌換 VES
Bs1.131031
1 GLC 兌換 PKR
Rs6.2939613088
1 GLC 兌換 KZT
11.8244766926
1 GLC 兌換 THB
฿0.7808638024
1 GLC 兌換 TWD
NT$0.7383370368
1 GLC 兌換 CHF
Fr0.0201323518
1 GLC 兌換 HKD
HK$0.1757622174
1 GLC 兌換 MAD
.د.م0.2257537876