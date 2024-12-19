Goldcoin 價格 (GLC)
今天 Goldcoin (GLC) 的實時價格爲 0.02262062 USD。目前其市值爲 $ 25.91M USD。GLC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Goldcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.43K USD
- Goldcoin 當天價格變化爲 +2.85%
- 其循環供應量爲 1.15B USD
在獲取 MEXC 上從 GLC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GLC 價格信息的首選平臺。
今天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00062703。
在過去30天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095072135。
在過去60天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0219750998。
在過去90天內，Goldcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0173803092987188594。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00062703
|+2.85%
|30天
|$ -0.0095072135
|-42.02%
|60天
|$ +0.0219750998
|+97.15%
|90天
|$ +0.0173803092987188594
|+331.67%
Goldcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.21%
+2.85%
+17.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 GLC 兌換 AUD
A$0.036192992
|1 GLC 兌換 GBP
￡0.0178702898
|1 GLC 兌換 EUR
€0.0217157952
|1 GLC 兌換 USD
$0.02262062
|1 GLC 兌換 MYR
RM0.10179279
|1 GLC 兌換 TRY
₺0.7933051434
|1 GLC 兌換 JPY
¥3.5460083912
|1 GLC 兌換 RUB
₽2.3376148708
|1 GLC 兌換 INR
₹1.9254671744
|1 GLC 兌換 IDR
Rp370.8297767328
|1 GLC 兌換 PHP
₱1.335747611
|1 GLC 兌換 EGP
￡E.1.1520681766
|1 GLC 兌換 BRL
R$0.1427361122
|1 GLC 兌換 CAD
C$0.0323474866
|1 GLC 兌換 BDT
৳2.70316409
|1 GLC 兌換 NGN
₦35.179588224
|1 GLC 兌換 UAH
₴0.9493874214
|1 GLC 兌換 VES
Bs1.131031
|1 GLC 兌換 PKR
Rs6.2939613088
|1 GLC 兌換 KZT
₸11.8244766926
|1 GLC 兌換 THB
฿0.7808638024
|1 GLC 兌換 TWD
NT$0.7383370368
|1 GLC 兌換 CHF
Fr0.0201323518
|1 GLC 兌換 HKD
HK$0.1757622174
|1 GLC 兌換 MAD
.د.م0.2257537876