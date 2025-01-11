GOLD8 價格 (GOLD8)
今天 GOLD8 (GOLD8) 的實時價格爲 0.079297 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOLD8 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GOLD8 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.62K USD
- GOLD8 當天價格變化爲 +1.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，GOLD8 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00108364。
在過去30天內，GOLD8 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000443270。
在過去60天內，GOLD8 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0041906957。
在過去90天內，GOLD8 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03004728229413465。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00108364
|+1.39%
|30天
|$ -0.0000443270
|-0.05%
|60天
|$ -0.0041906957
|-5.28%
|90天
|$ +0.03004728229413465
|+61.01%
GOLD8 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.38%
+1.39%
-2.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell. GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players.
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|1 GOLD8 兌換 AUD
A$0.12846114
|1 GOLD8 兌換 GBP
￡0.06423057
|1 GOLD8 兌換 EUR
€0.07691809
|1 GOLD8 兌換 USD
$0.079297
|1 GOLD8 兌換 MYR
RM0.35604353
|1 GOLD8 兌換 TRY
₺2.80869974
|1 GOLD8 兌換 JPY
¥12.50275799
|1 GOLD8 兌換 RUB
₽8.05895411
|1 GOLD8 兌換 INR
₹6.83460843
|1 GOLD8 兌換 IDR
Rp1,299.95061168
|1 GOLD8 兌換 PHP
₱4.678523
|1 GOLD8 兌換 EGP
￡E.4.00687741
|1 GOLD8 兌換 BRL
R$0.48529764
|1 GOLD8 兌換 CAD
C$0.11418768
|1 GOLD8 兌換 BDT
৳9.67264806
|1 GOLD8 兌換 NGN
₦122.94048286
|1 GOLD8 兌換 UAH
₴3.35267716
|1 GOLD8 兌換 VES
Bs4.202741
|1 GOLD8 兌換 PKR
Rs22.08183559
|1 GOLD8 兌換 KZT
₸41.8450269
|1 GOLD8 兌換 THB
฿2.75001996
|1 GOLD8 兌換 TWD
NT$2.62552367
|1 GOLD8 兌換 CHF
Fr0.07216027
|1 GOLD8 兌換 HKD
HK$0.61693066
|1 GOLD8 兌換 MAD
.د.م0.79614188