Gold xStock（GLDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 370.04 $ 370.04 $ 370.04 24H最低價 $ 382.06 $ 382.06 $ 382.06 24H最高價 24H最低價 $ 370.04$ 370.04 $ 370.04 24H最高價 $ 382.06$ 382.06 $ 382.06 歷史最高 $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 最低價 $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 漲跌幅（1H） -0.65% 漲跌幅（1D） -2.41% 漲跌幅（7D） -5.06% 漲跌幅（7D） -5.06%

Gold xStock（GLDX）目前實時價格為 $371.41。過去 24 小時內，GLDX 的交易價格在 $ 370.04 至 $ 382.06 之間波動，市場活躍度顯著。GLDX 的歷史最高價為 $ 4,340.05，歷史最低價為 $ 300.95。

從短期表現來看，GLDX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.65%，過去 24 小時內變動為 -2.41%，過去 7 天內累計變動為 -5.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gold xStock（GLDX）市場資訊

市值 $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M 流通量 6.59K 6.59K 6.59K 總供應量 29,899.97968103 29,899.97968103 29,899.97968103

Gold xStock 的目前市值為 $ 2.45M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GLDX 的流通量為 6.59K，總供應量是 29899.97968103，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.11M。