Gold Park 今日價格

Gold Park (GPT) 今日實時價格為 $ 0.0079947，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 GPT 兌 USD 的匯率為 $ 0.0079947 每 GPT。

Gold Park 目前市值在 $ 30,084,074 排名第 #-，流通供應量為 3.52B GPT。過去 24 小時內，GPT 的交易價格在 $ 0.00782554（低點）和 $ 0.0080062（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03055641，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GPT 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +68.81%。過去一天，總交易量達到 $ 226.63K。

Gold Park（GPT）市場資訊

市值 $ 30.08M$ 30.08M $ 30.08M 成交量（24H） $ 226.63K$ 226.63K $ 226.63K 完全稀釋市值 $ 71.96M$ 71.96M $ 71.96M 流通量 3.52B 3.52B 3.52B 總供應量 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

Gold Park 的目前市值為 $ 30.08M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 226.63K。GPT 的流通量為 3.52B，總供應量是 9000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.96M。