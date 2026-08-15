Gold Fever Native Gold 今日價格

Gold Fever Native Gold (NGL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 NGL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NGL。

Gold Fever Native Gold 目前市值在 $ 68,545 排名第 #-，流通供應量為 40.99M NGL。過去 24 小時內，NGL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 9.96，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NGL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 10.03。

Gold Fever Native Gold（NGL）市場資訊

市值 $ 68.55K$ 68.55K $ 68.55K 成交量（24H） $ 10.03$ 10.03 $ 10.03 完全稀釋市值 $ 193.10K$ 193.10K $ 193.10K 流通量 40.99M 40.99M 40.99M 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Gold Fever Native Gold 的目前市值為 $ 68.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.03。NGL 的流通量為 40.99M，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 193.10K。