Going Parabolic Coin 今日價格

Going Parabolic Coin (GPC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.88%。目前 GPC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GPC。

Going Parabolic Coin 目前市值在 $ 339,419 排名第 #-，流通供應量為 999.49M GPC。過去 24 小時內，GPC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GPC 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -21.34%。過去一天，總交易量達到 $ 3.81K。

Going Parabolic Coin（GPC）市場資訊

市值 $ 339.42K$ 339.42K $ 339.42K 成交量（24H） $ 3.81K$ 3.81K $ 3.81K 完全稀釋市值 $ 339.42K$ 339.42K $ 339.42K 流通量 999.49M 999.49M 999.49M 總供應量 999,486,088.671324 999,486,088.671324 999,486,088.671324

Going Parabolic Coin 的目前市值為 $ 339.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.81K。GPC 的流通量為 999.49M，總供應量是 999486088.671324，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 339.42K。