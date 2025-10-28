GoHost（GOHOST）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 最低價 $ 0.00529675$ 0.00529675 $ 0.00529675 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -18.14% 漲跌幅（7D） -18.14%

GoHost（GOHOST）目前實時價格為 $0.00539397。過去 24 小時內，GOHOST 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GOHOST 的歷史最高價為 $ 0.164158，歷史最低價為 $ 0.00529675。

從短期表現來看，GOHOST 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -18.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GoHost（GOHOST）市場資訊

市值 $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.39K$ 5.39K $ 5.39K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

GoHost 的目前市值為 $ 5.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOHOST 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.39K。