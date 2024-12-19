GoGoPool ggAVAX 價格 (GGAVAX)
今天 GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 的實時價格爲 46.98 USD。目前其市值爲 $ 43.41M USD。GGAVAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoGoPool ggAVAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.37M USD
- GoGoPool ggAVAX 當天價格變化爲 -8.20%
- 其循環供應量爲 924.03K USD
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今天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.20133702513206。
在過去30天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11.7607899780。
在過去60天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +26.2555575660。
在過去90天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +16.79790248043703。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -4.20133702513206
|-8.20%
|30天
|$ +11.7607899780
|+25.03%
|60天
|$ +26.2555575660
|+55.89%
|90天
|$ +16.79790248043703
|+55.66%
GoGoPool ggAVAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.22%
-8.20%
-14.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ggAVAX is a liquid staking derivative of AVAX(Avalanche). Users receive it when they deposit into GoGoPool.
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|1 GGAVAX 兌換 AUD
A$75.168
|1 GGAVAX 兌換 GBP
￡37.1142
|1 GGAVAX 兌換 EUR
€45.1008
|1 GGAVAX 兌換 USD
$46.98
|1 GGAVAX 兌換 MYR
RM211.41
|1 GGAVAX 兌換 TRY
₺1,647.5886
|1 GGAVAX 兌換 JPY
¥7,364.5848
|1 GGAVAX 兌換 RUB
₽4,854.9132
|1 GGAVAX 兌換 INR
₹3,998.9376
|1 GGAVAX 兌換 IDR
Rp770,163.8112
|1 GGAVAX 兌換 PHP
₱2,774.169
|1 GGAVAX 兌換 EGP
￡E.2,392.6914
|1 GGAVAX 兌換 BRL
R$296.4438
|1 GGAVAX 兌換 CAD
C$67.1814
|1 GGAVAX 兌換 BDT
৳5,614.11
|1 GGAVAX 兌換 NGN
₦73,063.296
|1 GGAVAX 兌換 UAH
₴1,971.7506
|1 GGAVAX 兌換 VES
Bs2,349
|1 GGAVAX 兌換 PKR
Rs13,071.7152
|1 GGAVAX 兌換 KZT
₸24,557.8554
|1 GGAVAX 兌換 THB
฿1,621.7496
|1 GGAVAX 兌換 TWD
NT$1,533.4272
|1 GGAVAX 兌換 CHF
Fr41.8122
|1 GGAVAX 兌換 HKD
HK$365.0346
|1 GGAVAX 兌換 MAD
.د.م468.8604