GoGoPool ggAVAX 圖標

GoGoPool ggAVAX 價格 (GGAVAX)

USD

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 實時價格圖表

$46.97
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-8.30%(1D)

今天 GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 的價格

今天 GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 的實時價格爲 46.98 USD。目前其市值爲 $ 43.41M USD。GGAVAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoGoPool ggAVAX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.37M USD
- GoGoPool ggAVAX 當天價格變化爲 -8.20%
- 其循環供應量爲 924.03K USD

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GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 價格表現 USD

今天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.20133702513206
在過去30天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11.7607899780
在過去60天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +26.2555575660
在過去90天內，GoGoPool ggAVAX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +16.79790248043703

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -4.20133702513206-8.20%
30天$ +11.7607899780+25.03%
60天$ +26.2555575660+55.89%
90天$ +16.79790248043703+55.66%

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 價格分析

GoGoPool ggAVAX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 44.17
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$ 51.45
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$ 67.01
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-0.22%

-8.20%

-14.48%

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 43.41M
$ 43.41M$ 43.41M

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

924.03K
924.03K 924.03K

什麼是GoGoPool ggAVAX (GGAVAX)

ggAVAX is a liquid staking derivative of AVAX(Avalanche). Users receive it when they deposit into GoGoPool.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GoGoPool ggAVAX (GGAVAX) 的其他問題

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GGAVAX 兌換爲當地貨幣

1 GGAVAX 兌換 AUD
A$75.168
1 GGAVAX 兌換 GBP
37.1142
1 GGAVAX 兌換 EUR
45.1008
1 GGAVAX 兌換 USD
$46.98
1 GGAVAX 兌換 MYR
RM211.41
1 GGAVAX 兌換 TRY
1,647.5886
1 GGAVAX 兌換 JPY
¥7,364.5848
1 GGAVAX 兌換 RUB
4,854.9132
1 GGAVAX 兌換 INR
3,998.9376
1 GGAVAX 兌換 IDR
Rp770,163.8112
1 GGAVAX 兌換 PHP
2,774.169
1 GGAVAX 兌換 EGP
￡E.2,392.6914
1 GGAVAX 兌換 BRL
R$296.4438
1 GGAVAX 兌換 CAD
C$67.1814
1 GGAVAX 兌換 BDT
5,614.11
1 GGAVAX 兌換 NGN
73,063.296
1 GGAVAX 兌換 UAH
1,971.7506
1 GGAVAX 兌換 VES
Bs2,349
1 GGAVAX 兌換 PKR
Rs13,071.7152
1 GGAVAX 兌換 KZT
24,557.8554
1 GGAVAX 兌換 THB
฿1,621.7496
1 GGAVAX 兌換 TWD
NT$1,533.4272
1 GGAVAX 兌換 CHF
Fr41.8122
1 GGAVAX 兌換 HKD
HK$365.0346
1 GGAVAX 兌換 MAD
.د.م468.8604