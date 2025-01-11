goETH 圖標

goETH 價格 (GOETH)

USD

goETH (GOETH) 實時價格圖表

$3,222.33
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-0.30%(1D)

今天 goETH (GOETH) 的價格

今天 goETH (GOETH) 的實時價格爲 3,222.33 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
goETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.61K USD
- goETH 當天價格變化爲 -0.36%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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goETH (GOETH) 價格表現 USD

今天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.693442664569
在過去30天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -564.7642453140
在過去60天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -121.4995638150
在過去90天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +779.049534781942

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -11.693442664569-0.36%
30天$ -564.7642453140-17.52%
60天$ -121.4995638150-3.77%
90天$ +779.049534781942+31.89%

goETH (GOETH) 價格分析

goETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,219.65
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$ 3,332.88
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$ 4,205.37
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-0.14%

-0.36%

-9.77%

goETH (GOETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 44.61K
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什麼是goETH (GOETH)

Ether >< Algorand. Each goETH is fully collateralised with native ETH, giving ETH full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging ETH to Algorand visit https://app.algomint.io

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大家還在問：關於 goETH (GOETH) 的其他問題

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GOETH 兌換爲當地貨幣

1 GOETH 兌換 AUD
A$5,220.1746
1 GOETH 兌換 GBP
2,610.0873
1 GOETH 兌換 EUR
3,125.6601
1 GOETH 兌換 USD
$3,222.33
1 GOETH 兌換 MYR
RM14,468.2617
1 GOETH 兌換 TRY
114,134.9286
1 GOETH 兌換 JPY
¥508,064.7711
1 GOETH 兌換 RUB
327,485.3979
1 GOETH 兌換 INR
277,732.6227
1 GOETH 兌換 IDR
Rp52,825,073.5152
1 GOETH 兌換 PHP
190,117.47
1 GOETH 兌換 EGP
￡E.162,824.3349
1 GOETH 兌換 BRL
R$19,720.6596
1 GOETH 兌換 CAD
C$4,640.1552
1 GOETH 兌換 BDT
393,059.8134
1 GOETH 兌換 NGN
4,995,835.9854
1 GOETH 兌換 UAH
136,240.1124
1 GOETH 兌換 VES
Bs170,783.49
1 GOETH 兌換 PKR
Rs897,322.2351
1 GOETH 兌換 KZT
1,700,423.541
1 GOETH 兌換 THB
฿111,750.4044
1 GOETH 兌換 TWD
NT$106,691.3463
1 GOETH 兌換 CHF
Fr2,932.3203
1 GOETH 兌換 HKD
HK$25,069.7274
1 GOETH 兌換 MAD
.د.م32,352.1932