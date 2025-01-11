goETH 價格 (GOETH)
今天 goETH (GOETH) 的實時價格爲 3,222.33 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
goETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.61K USD
- goETH 當天價格變化爲 -0.36%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 GOETH兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GOETH 價格信息的首選平臺。
今天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.693442664569。
在過去30天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -564.7642453140。
在過去60天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -121.4995638150。
在過去90天內，goETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +779.049534781942。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -11.693442664569
|-0.36%
|30天
|$ -564.7642453140
|-17.52%
|60天
|$ -121.4995638150
|-3.77%
|90天
|$ +779.049534781942
|+31.89%
goETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.14%
-0.36%
-9.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ether >< Algorand. Each goETH is fully collateralised with native ETH, giving ETH full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging ETH to Algorand visit https://app.algomint.io
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 GOETH 兌換 AUD
A$5,220.1746
|1 GOETH 兌換 GBP
￡2,610.0873
|1 GOETH 兌換 EUR
€3,125.6601
|1 GOETH 兌換 USD
$3,222.33
|1 GOETH 兌換 MYR
RM14,468.2617
|1 GOETH 兌換 TRY
₺114,134.9286
|1 GOETH 兌換 JPY
¥508,064.7711
|1 GOETH 兌換 RUB
₽327,485.3979
|1 GOETH 兌換 INR
₹277,732.6227
|1 GOETH 兌換 IDR
Rp52,825,073.5152
|1 GOETH 兌換 PHP
₱190,117.47
|1 GOETH 兌換 EGP
￡E.162,824.3349
|1 GOETH 兌換 BRL
R$19,720.6596
|1 GOETH 兌換 CAD
C$4,640.1552
|1 GOETH 兌換 BDT
৳393,059.8134
|1 GOETH 兌換 NGN
₦4,995,835.9854
|1 GOETH 兌換 UAH
₴136,240.1124
|1 GOETH 兌換 VES
Bs170,783.49
|1 GOETH 兌換 PKR
Rs897,322.2351
|1 GOETH 兌換 KZT
₸1,700,423.541
|1 GOETH 兌換 THB
฿111,750.4044
|1 GOETH 兌換 TWD
NT$106,691.3463
|1 GOETH 兌換 CHF
Fr2,932.3203
|1 GOETH 兌換 HKD
HK$25,069.7274
|1 GOETH 兌換 MAD
.د.م32,352.1932