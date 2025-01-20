GoCharge Tech 圖標

GoCharge Tech 價格 (CHARGED)

USD

GoCharge Tech (CHARGED) 實時價格圖表

$0.00215775
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-1.50%(1D)

今天 GoCharge Tech (CHARGED) 的價格

今天 GoCharge Tech (CHARGED) 的實時價格爲 0.00215244 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHARGED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoCharge Tech 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 213.07 USD
- GoCharge Tech 當天價格變化爲 -1.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GoCharge Tech (CHARGED) 價格表現 USD

今天內，GoCharge Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GoCharge Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003947051
在過去60天內，GoCharge Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000300312
在過去90天內，GoCharge Tech 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000352574336813782

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.74%
30天$ -0.0003947051-18.33%
60天$ -0.0000300312-1.39%
90天$ +0.0000352574336813782+1.67%

GoCharge Tech (CHARGED) 價格分析

GoCharge Tech 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00195944
$ 0.00195944$ 0.00195944

$ 0.00227736
$ 0.00227736$ 0.00227736

$ 0.01302541
$ 0.01302541$ 0.01302541

+0.35%

-1.74%

+4.20%

GoCharge Tech (CHARGED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 213.07
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什麼是GoCharge Tech (CHARGED)

Utility token that unlocks payments for electric vehicle charging and power bank rentals in our GoCharge Tech ecosystem.

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GoCharge Tech (CHARGED) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GoCharge Tech (CHARGED) 的其他問題

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CHARGED 兌換爲當地貨幣

1 CHARGED 兌換 AUD
A$0.003443904
1 CHARGED 兌換 GBP
0.0017434764
1 CHARGED 兌換 EUR
0.0020878668
1 CHARGED 兌換 USD
$0.00215244
1 CHARGED 兌換 MYR
RM0.0096644556
1 CHARGED 兌換 TRY
0.0765838152
1 CHARGED 兌換 JPY
¥0.3360389328
1 CHARGED 兌換 RUB
0.2195273556
1 CHARGED 兌換 INR
0.186293682
1 CHARGED 兌換 IDR
Rp35.2858959936
1 CHARGED 兌換 PHP
0.1259392644
1 CHARGED 兌換 EGP
￡E.0.1082892564
1 CHARGED 兌換 BRL
R$0.0130868352
1 CHARGED 兌換 CAD
C$0.0030995136
1 CHARGED 兌換 BDT
0.2614999356
1 CHARGED 兌換 NGN
3.347474688
1 CHARGED 兌換 UAH
0.090617724
1 CHARGED 兌換 VES
Bs0.11623176
1 CHARGED 兌換 PKR
Rs0.5997128328
1 CHARGED 兌換 KZT
1.14186942
1 CHARGED 兌換 THB
฿0.0738502164
1 CHARGED 兌換 TWD
NT$0.0705139344
1 CHARGED 兌換 CHF
Fr0.0019587204
1 CHARGED 兌換 HKD
HK$0.0167459832
1 CHARGED 兌換 MAD
.د.م0.0216104976