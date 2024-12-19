GoChain 價格 (GO)
今天 GoChain (GO) 的實時價格爲 0.00296072 USD。目前其市值爲 $ 3.78M USD。GO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.01K USD
- GoChain 當天價格變化爲 -4.36%
- 其循環供應量爲 1.29B USD
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今天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000135265354658126。
在過去30天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003692154。
在過去60天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002374038。
在過去90天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000203337981968538。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000135265354658126
|-4.36%
|30天
|$ -0.0003692154
|-12.47%
|60天
|$ -0.0002374038
|-8.01%
|90天
|$ -0.000203337981968538
|-6.42%
GoChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.45%
-4.36%
-0.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GoChain is a scalable, high performance, low cost, and decentralized cryptocurrency and blockchain that supports smart contracts and distributed applications. GoChain promises to deliver 100 times the speed of the Ethereum network, and acts a better alternative to smart contracts by using Proof-of-Reputation as a consensus mechanism rather than Proof-of-Work or Proof of Authority. Check out CoinBureau for the complete review of GoChain.
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|1 GO 兌換 AUD
A$0.004737152
|1 GO 兌換 GBP
￡0.0023389688
|1 GO 兌換 EUR
€0.0028422912
|1 GO 兌換 USD
$0.00296072
|1 GO 兌換 MYR
RM0.01332324
|1 GO 兌換 TRY
₺0.1038324504
|1 GO 兌換 JPY
¥0.4641224672
|1 GO 兌換 RUB
₽0.3059608048
|1 GO 兌換 INR
₹0.2520164864
|1 GO 兌換 IDR
Rp48.5363856768
|1 GO 兌換 PHP
₱0.174830516
|1 GO 兌換 EGP
￡E.0.1507894696
|1 GO 兌換 BRL
R$0.0186821432
|1 GO 兌換 CAD
C$0.0042338296
|1 GO 兌換 BDT
৳0.35380604
|1 GO 兌換 NGN
₦4.604511744
|1 GO 兌換 UAH
₴0.1242614184
|1 GO 兌換 VES
Bs0.148036
|1 GO 兌換 PKR
Rs0.8237907328
|1 GO 兌換 KZT
₸1.5476571656
|1 GO 兌換 THB
฿0.1022040544
|1 GO 兌換 TWD
NT$0.0966379008
|1 GO 兌換 CHF
Fr0.0026350408
|1 GO 兌換 HKD
HK$0.0230047944
|1 GO 兌換 MAD
.د.م0.0295479856