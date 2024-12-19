GoChain 圖標

GoChain 價格 (GO)

USD

GoChain (GO) 實時價格圖表

$0.00293935
$0.00293935$0.00293935
-5.00%(1D)

今天 GoChain (GO) 的價格

今天 GoChain (GO) 的實時價格爲 0.00296072 USD。目前其市值爲 $ 3.78M USD。GO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.01K USD
- GoChain 當天價格變化爲 -4.36%
- 其循環供應量爲 1.29B USD

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GoChain (GO) 價格表現 USD

今天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000135265354658126
在過去30天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003692154
在過去60天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002374038
在過去90天內，GoChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000203337981968538

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000135265354658126-4.36%
30天$ -0.0003692154-12.47%
60天$ -0.0002374038-8.01%
90天$ -0.000203337981968538-6.42%

GoChain (GO) 價格分析

GoChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00201119
$ 0.00201119$ 0.00201119

$ 0.0031402
$ 0.0031402$ 0.0031402

$ 0.115975
$ 0.115975$ 0.115975

-2.45%

-4.36%

-0.11%

GoChain (GO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

$ 4.01K
$ 4.01K$ 4.01K

1.29B
1.29B 1.29B

什麼是GoChain (GO)

GoChain is a scalable, high performance, low cost, and decentralized cryptocurrency and blockchain that supports smart contracts and distributed applications. GoChain promises to deliver 100 times the speed of the Ethereum network, and acts a better alternative to smart contracts by using Proof-of-Reputation as a consensus mechanism rather than Proof-of-Work or Proof of Authority. Check out CoinBureau for the complete review of GoChain.

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GoChain (GO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GoChain (GO) 的其他問題

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GO 兌換爲當地貨幣

1 GO 兌換 AUD
A$0.004737152
1 GO 兌換 GBP
0.0023389688
1 GO 兌換 EUR
0.0028422912
1 GO 兌換 USD
$0.00296072
1 GO 兌換 MYR
RM0.01332324
1 GO 兌換 TRY
0.1038324504
1 GO 兌換 JPY
¥0.4641224672
1 GO 兌換 RUB
0.3059608048
1 GO 兌換 INR
0.2520164864
1 GO 兌換 IDR
Rp48.5363856768
1 GO 兌換 PHP
0.174830516
1 GO 兌換 EGP
￡E.0.1507894696
1 GO 兌換 BRL
R$0.0186821432
1 GO 兌換 CAD
C$0.0042338296
1 GO 兌換 BDT
0.35380604
1 GO 兌換 NGN
4.604511744
1 GO 兌換 UAH
0.1242614184
1 GO 兌換 VES
Bs0.148036
1 GO 兌換 PKR
Rs0.8237907328
1 GO 兌換 KZT
1.5476571656
1 GO 兌換 THB
฿0.1022040544
1 GO 兌換 TWD
NT$0.0966379008
1 GO 兌換 CHF
Fr0.0026350408
1 GO 兌換 HKD
HK$0.0230047944
1 GO 兌換 MAD
.د.م0.0295479856