GoByte 圖標

GoByte 價格 (GBX)

USD

GoByte (GBX) 實時價格圖表

$0.00101028
$0.00101028$0.00101028
+0.30%(1D)

今天 GoByte (GBX) 的價格

今天 GoByte (GBX) 的實時價格爲 0.00101094 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GBX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoByte 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.51 USD
- GoByte 當天價格變化爲 +0.43%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GoByte (GBX) 價格表現 USD

今天內，GoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000956822
在過去60天內，GoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000063207
在過去90天內，GoByte 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002070463169452539

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.43%
30天$ +0.0000956822+9.46%
60天$ +0.0000063207+0.63%
90天$ +0.0002070463169452539+25.76%

GoByte (GBX) 價格分析

GoByte 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00099378
$ 0.00099378$ 0.00099378

$ 0.00103019
$ 0.00103019$ 0.00103019

$ 78.66
$ 78.66$ 78.66

+0.09%

+0.43%

-10.40%

GoByte (GBX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

0.00
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什麼是GoByte (GBX)

GoByte is the fastest, most secure & most affordable Proof-of-Work cryptocurrency in the world. Its network features instantly settled & respendable transactions, 51% attack immunity, optionally private transactions and the first decentralized blockchain governance and self-funding model through incentivized full nodes which enable mass adoption scaling.

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GoByte (GBX) 資源

官網

大家還在問：關於 GoByte (GBX) 的其他問題

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GBX 兌換爲當地貨幣

1 GBX 兌換 AUD
A$0.001617504
1 GBX 兌換 GBP
0.0008188614
1 GBX 兌換 EUR
0.0009806118
1 GBX 兌換 USD
$0.00101094
1 GBX 兌換 MYR
RM0.0045391206
1 GBX 兌換 TRY
0.0359692452
1 GBX 兌換 JPY
¥0.1578279528
1 GBX 兌換 RUB
0.1031057706
1 GBX 兌換 INR
0.087496857
1 GBX 兌換 IDR
Rp16.5727842336
1 GBX 兌換 PHP
0.0591500994
1 GBX 兌換 EGP
￡E.0.0508603914
1 GBX 兌換 BRL
R$0.0061465152
1 GBX 兌換 CAD
C$0.0014557536
1 GBX 兌換 BDT
0.1228191006
1 GBX 兌換 NGN
1.572213888
1 GBX 兌換 UAH
0.042560574
1 GBX 兌換 VES
Bs0.05459076
1 GBX 兌換 PKR
Rs0.2816681028
1 GBX 兌換 KZT
0.53630367
1 GBX 兌換 THB
฿0.0346853514
1 GBX 兌換 TWD
NT$0.0331183944
1 GBX 兌換 CHF
Fr0.0009199554
1 GBX 兌換 HKD
HK$0.0078651132
1 GBX 兌換 MAD
.د.م0.0101498376