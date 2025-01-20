goBTC 價格 (GOBTC)
今天 goBTC (GOBTC) 的實時價格爲 108,224 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
goBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 103.09K USD
- goBTC 當天價格變化爲 +3.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，goBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4,104.51。
在過去30天內，goBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +9,607.2717504000。
在過去60天內，goBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +13,705.7795648000。
在過去90天內，goBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +41,069.61713426659。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +4,104.51
|+3.94%
|30天
|$ +9,607.2717504000
|+8.88%
|60天
|$ +13,705.7795648000
|+12.66%
|90天
|$ +41,069.61713426659
|+61.16%
goBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.57%
+3.94%
+16.09%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bitcoin >< Algorand. goBTC are fully collateralised with native BTC, giving BTC the full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. For each goBTC issued a carbon credit is also issued to neutralise its previous carbon footprint. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging BTC to Algorand visit https://app.algomint.io
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|1 GOBTC 兌換 AUD
A$173,158.4
|1 GOBTC 兌換 GBP
￡87,661.44
|1 GOBTC 兌換 EUR
€104,977.28
|1 GOBTC 兌換 USD
$108,224
|1 GOBTC 兌換 MYR
RM485,925.76
|1 GOBTC 兌換 TRY
₺3,850,609.92
|1 GOBTC 兌換 JPY
¥16,895,930.88
|1 GOBTC 兌換 RUB
₽11,037,765.76
|1 GOBTC 兌換 INR
₹9,366,787.2
|1 GOBTC 兌換 IDR
Rp1,774,163,650.56
|1 GOBTC 兌換 PHP
₱6,332,186.24
|1 GOBTC 兌換 EGP
￡E.5,444,749.44
|1 GOBTC 兌換 BRL
R$658,001.92
|1 GOBTC 兌換 CAD
C$155,842.56
|1 GOBTC 兌換 BDT
৳13,148,133.76
|1 GOBTC 兌換 NGN
₦168,309,964.8
|1 GOBTC 兌換 UAH
₴4,556,230.4
|1 GOBTC 兌換 VES
Bs5,844,096
|1 GOBTC 兌換 PKR
Rs30,153,370.88
|1 GOBTC 兌換 KZT
₸57,412,832
|1 GOBTC 兌換 THB
฿3,713,165.44
|1 GOBTC 兌換 TWD
NT$3,545,418.24
|1 GOBTC 兌換 CHF
Fr98,483.84
|1 GOBTC 兌換 HKD
HK$841,982.72
|1 GOBTC 兌換 MAD
.د.م1,086,568.96