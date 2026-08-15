GoblinCoin 今日價格

GoblinCoin (GOBLIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 23.84%。目前 GOBLIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOBLIN。

GoblinCoin 目前市值在 $ 164,090 排名第 #-，流通供應量為 703.48M GOBLIN。過去 24 小時內，GOBLIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02649191，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOBLIN 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 +16.07%。過去一天，總交易量達到 $ 182.06K。

GoblinCoin（GOBLIN）市場資訊

市值 $ 164.09K$ 164.09K $ 164.09K 成交量（24H） $ 182.06K$ 182.06K $ 182.06K 完全稀釋市值 $ 164.09K$ 164.09K $ 164.09K 流通量 703.48M 703.48M 703.48M 總供應量 703,478,936.022577 703,478,936.022577 703,478,936.022577

GoblinCoin 的目前市值為 $ 164.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 182.06K。GOBLIN 的流通量為 703.48M，總供應量是 703478936.022577，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 164.09K。