GOATS 今日價格

GOATS (GOATS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.00%。目前 GOATS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GOATS。

GOATS 目前市值在 $ 1,346,907 排名第 #-，流通供應量為 18.87B GOATS。過去 24 小時內，GOATS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00246019，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GOATS 在過去一小時內波動了 +2.02%，過去7 天內波動了 -11.08%。過去一天，總交易量達到 --。

GOATS（GOATS）市場資訊

市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M 流通量 18.87B 18.87B 18.87B 總供應量 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21 19,484,573,265.21

GOATS 的目前市值為 $ 1.35M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOATS 的流通量為 18.87B，總供應量是 19484573265.21，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.35M。