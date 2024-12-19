Goat Protocol 圖標

Goat Protocol 價格 (GOA)

USD

Goat Protocol (GOA) 實時價格圖表

$2.91
$2.91$2.91
-4.50%(1D)

今天 Goat Protocol (GOA) 的價格

今天 Goat Protocol (GOA) 的實時價格爲 2.91 USD。目前其市值爲 $ 1.27M USD。GOA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Goat Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.10 USD
- Goat Protocol 當天價格變化爲 -4.51%
- 其循環供應量爲 435.00K USD

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Goat Protocol (GOA) 價格表現 USD

今天內，Goat Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.137573942053239
在過去30天內，Goat Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5063772480
在過去60天內，Goat Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3130950140
在過去90天內，Goat Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9847092019353184

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.137573942053239-4.51%
30天$ +0.5063772480+17.40%
60天$ +1.3130950140+45.12%
90天$ +0.9847092019353184+51.15%

Goat Protocol (GOA) 價格分析

Goat Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.79
$ 2.79$ 2.79

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 3.2
$ 3.2$ 3.2

-0.25%

-4.51%

-5.94%

Goat Protocol (GOA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 27.10
$ 27.10$ 27.10

435.00K
435.00K 435.00K

什麼是Goat Protocol (GOA)

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Goat Protocol (GOA) 資源

官網

大家還在問：關於 Goat Protocol (GOA) 的其他問題

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GOA 兌換爲當地貨幣

1 GOA 兌換 AUD
A$4.656
1 GOA 兌換 GBP
2.2989
1 GOA 兌換 EUR
2.7936
1 GOA 兌換 USD
$2.91
1 GOA 兌換 MYR
RM13.095
1 GOA 兌換 TRY
102.0537
1 GOA 兌換 JPY
¥456.1716
1 GOA 兌換 RUB
300.7194
1 GOA 兌換 INR
247.6992
1 GOA 兌換 IDR
Rp47,704.9104
1 GOA 兌換 PHP
171.8355
1 GOA 兌換 EGP
￡E.148.2063
1 GOA 兌換 BRL
R$18.3621
1 GOA 兌換 CAD
C$4.1613
1 GOA 兌換 BDT
347.745
1 GOA 兌換 NGN
4,525.632
1 GOA 兌換 UAH
122.1327
1 GOA 兌換 VES
Bs145.5
1 GOA 兌換 PKR
Rs809.6784
1 GOA 兌換 KZT
1,521.1443
1 GOA 兌換 THB
฿100.4532
1 GOA 兌換 TWD
NT$94.9824
1 GOA 兌換 CHF
Fr2.5899
1 GOA 兌換 HKD
HK$22.6107
1 GOA 兌換 MAD
.د.م29.0418