GoAsk 圖標

GoAsk 價格 (ASK)

USD

GoAsk (ASK) 實時價格圖表

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-96.40%(1D)

今天 GoAsk (ASK) 的價格

今天 GoAsk (ASK) 的實時價格爲 0.00009058 USD。目前其市值爲 $ 90.49K USD。ASK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoAsk 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- GoAsk 當天價格變化爲 -96.49%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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GoAsk (ASK) 價格表現 USD

今天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002491560378351331
在過去30天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.002491560378351331-96.49%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

GoAsk (ASK) 價格分析

GoAsk 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00007925
$ 0.00007925$ 0.00007925

$ 0.00328202
$ 0.00328202$ 0.00328202

$ 0.0100893
$ 0.0100893$ 0.0100893

+2.42%

-96.49%

-98.66%

GoAsk (ASK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 90.49K
$ 90.49K$ 90.49K

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1.00B
1.00B 1.00B

什麼是GoAsk (ASK)

Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural.

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GoAsk (ASK) 資源

白皮書
官網

GoAsk（ASK）代幣經濟

了解 GoAsk（ASK）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ASK 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 GoAsk (ASK) 的其他問題

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ASK 兌換爲當地貨幣

1 ASK 兌換 VND
2.3836127
1 ASK 兌換 AUD
A$0.0001385874
1 ASK 兌換 GBP
0.0000661234
1 ASK 兌換 EUR
0.0000778988
1 ASK 兌換 USD
$0.00009058
1 ASK 兌換 MYR
RM0.0003840592
1 ASK 兌換 TRY
0.0035905912
1 ASK 兌換 JPY
¥0.0131268536
1 ASK 兌換 RUB
0.0071123416
1 ASK 兌換 INR
0.007794409
1 ASK 兌換 IDR
Rp1.4849177952
1 ASK 兌換 KRW
0.1230701402
1 ASK 兌換 PHP
0.005158531
1 ASK 兌換 EGP
￡E.0.004533529
1 ASK 兌換 BRL
R$0.0004972842
1 ASK 兌換 CAD
C$0.0001240946
1 ASK 兌換 BDT
0.0110697818
1 ASK 兌換 NGN
0.1404334204
1 ASK 兌換 UAH
0.0037789976
1 ASK 兌換 VES
Bs0.00932974
1 ASK 兌換 PKR
Rs0.0257908434
1 ASK 兌換 KZT
0.0468352948
1 ASK 兌換 THB
฿0.0029583428
1 ASK 兌換 TWD
NT$0.00267211
1 ASK 兌換 AED
د.إ0.0003324286
1 ASK 兌換 CHF
Fr0.000072464
1 ASK 兌換 HKD
HK$0.0007101472
1 ASK 兌換 MAD
.د.م0.0008233722
1 ASK 兌換 MXN
$0.0017246432