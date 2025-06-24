GoAsk 價格 (ASK)
今天 GoAsk (ASK) 的實時價格爲 0.00009058 USD。目前其市值爲 $ 90.49K USD。ASK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GoAsk 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- GoAsk 當天價格變化爲 -96.49%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002491560378351331。
在過去30天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，GoAsk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.002491560378351331
|-96.49%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
GoAsk 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.42%
-96.49%
-98.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ASK 兌換 VND
₫2.3836127
|1 ASK 兌換 AUD
A$0.0001385874
|1 ASK 兌換 GBP
￡0.0000661234
|1 ASK 兌換 EUR
€0.0000778988
|1 ASK 兌換 USD
$0.00009058
|1 ASK 兌換 MYR
RM0.0003840592
|1 ASK 兌換 TRY
₺0.0035905912
|1 ASK 兌換 JPY
¥0.0131268536
|1 ASK 兌換 RUB
₽0.0071123416
|1 ASK 兌換 INR
₹0.007794409
|1 ASK 兌換 IDR
Rp1.4849177952
|1 ASK 兌換 KRW
₩0.1230701402
|1 ASK 兌換 PHP
₱0.005158531
|1 ASK 兌換 EGP
￡E.0.004533529
|1 ASK 兌換 BRL
R$0.0004972842
|1 ASK 兌換 CAD
C$0.0001240946
|1 ASK 兌換 BDT
৳0.0110697818
|1 ASK 兌換 NGN
₦0.1404334204
|1 ASK 兌換 UAH
₴0.0037789976
|1 ASK 兌換 VES
Bs0.00932974
|1 ASK 兌換 PKR
Rs0.0257908434
|1 ASK 兌換 KZT
₸0.0468352948
|1 ASK 兌換 THB
฿0.0029583428
|1 ASK 兌換 TWD
NT$0.00267211
|1 ASK 兌換 AED
د.إ0.0003324286
|1 ASK 兌換 CHF
Fr0.000072464
|1 ASK 兌換 HKD
HK$0.0007101472
|1 ASK 兌換 MAD
.د.م0.0008233722
|1 ASK 兌換 MXN
$0.0017246432