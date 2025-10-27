Go Rest Offline（GROF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.05% 漲跌幅（1D） -0.42% 漲跌幅（7D） +0.23% 漲跌幅（7D） +0.23%

Go Rest Offline（GROF）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GROF 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GROF 的歷史最高價為 $ 0.0059774，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GROF 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 -0.42%，過去 7 天內累計變動為 +0.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Go Rest Offline（GROF）市場資訊

市值 $ 118.44K$ 118.44K $ 118.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 158.43K$ 158.43K $ 158.43K 流通量 747.53M 747.53M 747.53M 總供應量 999,974,691.581189 999,974,691.581189 999,974,691.581189

Go Rest Offline 的目前市值為 $ 118.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GROF 的流通量為 747.53M，總供應量是 999974691.581189，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 158.43K。