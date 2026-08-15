Gnomes 今日價格

Gnomes (GNOMES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.70%。目前 GNOMES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GNOMES。

Gnomes 目前市值在 $ 10,609.55 排名第 #-，流通供應量為 933.17M GNOMES。過去 24 小時內，GNOMES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GNOMES 在過去一小時內波動了 +0.64%，過去7 天內波動了 -81.80%。過去一天，總交易量達到 --。

Gnomes（GNOMES）市場資訊

市值 $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K 流通量 933.17M 933.17M 933.17M 總供應量 933,167,018.036327 933,167,018.036327 933,167,018.036327

Gnomes 的目前市值為 $ 10.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GNOMES 的流通量為 933.17M，總供應量是 933167018.036327，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.61K。