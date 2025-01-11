GNFT 圖標

GNFT 價格 (GNFT)

USD

GNFT (GNFT) 實時價格圖表

$0.458989
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-0.30%(1D)

今天 GNFT (GNFT) 的價格

今天 GNFT (GNFT) 的實時價格爲 0.458989 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GNFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GNFT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 47.71 USD
- GNFT 當天價格變化爲 -0.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GNFT (GNFT) 價格表現 USD

今天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017724886988322
在過去30天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0692601090
在過去60天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0799403699
在過去90天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2344892362739037

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0017724886988322-0.38%
30天$ -0.0692601090-15.08%
60天$ -0.0799403699-17.41%
90天$ -0.2344892362739037-33.81%

GNFT (GNFT) 價格分析

GNFT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.455644
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$ 0.46445
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$ 80.87
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+0.27%

-0.38%

-6.50%

GNFT (GNFT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 47.71
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什麼是GNFT (GNFT)

"GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains."

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GNFT (GNFT) 資源

官網

大家還在問：關於 GNFT (GNFT) 的其他問題

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GNFT 兌換爲當地貨幣

1 GNFT 兌換 AUD
A$0.74356218
1 GNFT 兌換 GBP
0.37178109
1 GNFT 兌換 EUR
0.44521933
1 GNFT 兌換 USD
$0.458989
1 GNFT 兌換 MYR
RM2.06086061
1 GNFT 兌換 TRY
16.25739038
1 GNFT 兌換 JPY
¥72.36879563
1 GNFT 兌換 RUB
46.64705207
1 GNFT 兌換 INR
39.56026191
1 GNFT 兌換 IDR
Rp7,524.40863216
1 GNFT 兌換 PHP
27.080351
1 GNFT 兌換 EGP
￡E.23.19271417
1 GNFT 兌換 BRL
R$2.80901268
1 GNFT 兌換 CAD
C$0.66094416
1 GNFT 兌換 BDT
55.98747822
1 GNFT 兌換 NGN
711.60736582
1 GNFT 兌換 UAH
19.40605492
1 GNFT 兌換 VES
Bs24.326417
1 GNFT 兌換 PKR
Rs127.81466683
1 GNFT 兌換 KZT
242.2084953
1 GNFT 兌換 THB
฿15.91773852
1 GNFT 兌換 TWD
NT$15.19712579
1 GNFT 兌換 CHF
Fr0.41767999
1 GNFT 兌換 HKD
HK$3.57093442
1 GNFT 兌換 MAD
.د.م4.60824956