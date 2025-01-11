GNFT 價格 (GNFT)
今天 GNFT (GNFT) 的實時價格爲 0.458989 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GNFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GNFT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 47.71 USD
- GNFT 當天價格變化爲 -0.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017724886988322。
在過去30天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0692601090。
在過去60天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0799403699。
在過去90天內，GNFT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2344892362739037。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0017724886988322
|-0.38%
|30天
|$ -0.0692601090
|-15.08%
|60天
|$ -0.0799403699
|-17.41%
|90天
|$ -0.2344892362739037
|-33.81%
GNFT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.27%
-0.38%
-6.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
"GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains."
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|1 GNFT 兌換 AUD
A$0.74356218
|1 GNFT 兌換 GBP
￡0.37178109
|1 GNFT 兌換 EUR
€0.44521933
|1 GNFT 兌換 USD
$0.458989
|1 GNFT 兌換 MYR
RM2.06086061
|1 GNFT 兌換 TRY
₺16.25739038
|1 GNFT 兌換 JPY
¥72.36879563
|1 GNFT 兌換 RUB
₽46.64705207
|1 GNFT 兌換 INR
₹39.56026191
|1 GNFT 兌換 IDR
Rp7,524.40863216
|1 GNFT 兌換 PHP
₱27.080351
|1 GNFT 兌換 EGP
￡E.23.19271417
|1 GNFT 兌換 BRL
R$2.80901268
|1 GNFT 兌換 CAD
C$0.66094416
|1 GNFT 兌換 BDT
৳55.98747822
|1 GNFT 兌換 NGN
₦711.60736582
|1 GNFT 兌換 UAH
₴19.40605492
|1 GNFT 兌換 VES
Bs24.326417
|1 GNFT 兌換 PKR
Rs127.81466683
|1 GNFT 兌換 KZT
₸242.2084953
|1 GNFT 兌換 THB
฿15.91773852
|1 GNFT 兌換 TWD
NT$15.19712579
|1 GNFT 兌換 CHF
Fr0.41767999
|1 GNFT 兌換 HKD
HK$3.57093442
|1 GNFT 兌換 MAD
.د.م4.60824956