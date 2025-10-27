GMEOW（GMEOW）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.01568781 24H最高價 $ 0.01674778 歷史最高 $ 0.038489 最低價 $ 0.01047753 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -1.36% 漲跌幅（7D） +33.69%

GMEOW（GMEOW）目前實時價格為 $0.01584768。過去 24 小時內，GMEOW 的交易價格在 $ 0.01568781 至 $ 0.01674778 之間波動，市場活躍度顯著。GMEOW 的歷史最高價為 $ 0.038489，歷史最低價為 $ 0.01047753。

從短期表現來看，GMEOW 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -1.36%，過去 7 天內累計變動為 +33.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GMEOW（GMEOW）市場資訊

市值 $ 15.85M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 15.85M 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

GMEOW 的目前市值為 $ 15.85M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GMEOW 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.85M。