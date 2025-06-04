Gloria AI 價格 (GLORIA)
今天 Gloria AI (GLORIA) 的實時價格爲 0.00652306 USD。目前其市值爲 $ 3.26M USD。GLORIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gloria AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Gloria AI 當天價格變化爲 +23.34%
- 其循環供應量爲 500.00M USD
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今天內，Gloria AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00123421。
在過去30天內，Gloria AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Gloria AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Gloria AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00123421
|+23.34%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Gloria AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-5.12%
+23.34%
+49.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.
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|1 GLORIA 兌換 VND
₫171.6543239
|1 GLORIA 兌換 AUD
A$0.0100455124
|1 GLORIA 兌換 GBP
￡0.0047618338
|1 GLORIA 兌換 EUR
€0.0056750622
|1 GLORIA 兌換 USD
$0.00652306
|1 GLORIA 兌換 MYR
RM0.0276577744
|1 GLORIA 兌換 TRY
₺0.2552473378
|1 GLORIA 兌換 JPY
¥0.9385378728
|1 GLORIA 兌換 RUB
₽0.5151260482
|1 GLORIA 兌換 INR
₹0.5590914726
|1 GLORIA 兌換 IDR
Rp106.9353927264
|1 GLORIA 兌換 KRW
₩8.9849280746
|1 GLORIA 兌換 PHP
₱0.363334442
|1 GLORIA 兌換 EGP
￡E.0.3240003902
|1 GLORIA 兌換 BRL
R$0.0367248278
|1 GLORIA 兌換 CAD
C$0.0089365922
|1 GLORIA 兌換 BDT
৳0.7973788544
|1 GLORIA 兌換 NGN
₦10.3212421462
|1 GLORIA 兌換 UAH
₴0.271033143
|1 GLORIA 兌換 VES
Bs0.62621376
|1 GLORIA 兌換 PKR
Rs1.8348715474
|1 GLORIA 兌換 KZT
₸3.3416984074
|1 GLORIA 兌換 THB
฿0.2128474478
|1 GLORIA 兌換 TWD
NT$0.1956265694
|1 GLORIA 兌換 AED
د.إ0.0239396302
|1 GLORIA 兌換 CHF
Fr0.0053489092
|1 GLORIA 兌換 HKD
HK$0.0511407904
|1 GLORIA 兌換 MAD
.د.م0.0599469214
|1 GLORIA 兌換 MXN
$0.125568905