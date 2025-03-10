Globe Derivative Exchange 圖標

Globe Derivative Exchange 價格 (GDT)

USD

Globe Derivative Exchange (GDT) 實時價格圖表

$0.00342619
$0.00342619$0.00342619
0.00%(1D)

今天 Globe Derivative Exchange (GDT) 的價格

今天 Globe Derivative Exchange (GDT) 的實時價格爲 0.00342619 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Globe Derivative Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.91 USD
- Globe Derivative Exchange 當天價格變化爲 +0.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Globe Derivative Exchange (GDT) 價格表現 USD

今天內，Globe Derivative Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Globe Derivative Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008225908
在過去60天內，Globe Derivative Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007365732
在過去90天內，Globe Derivative Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.07%
30天$ -0.0008225908-24.00%
60天$ +0.0007365732+21.50%
90天$ 0--

Globe Derivative Exchange (GDT) 價格分析

Globe Derivative Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00341743
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$ 0.0034292
$ 0.0034292$ 0.0034292

$ 1.79
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-0.08%

+0.07%

-4.61%

Globe Derivative Exchange (GDT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 15.91
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什麼是Globe Derivative Exchange (GDT)

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Globe Derivative Exchange (GDT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Globe Derivative Exchange (GDT) 的其他問題

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GDT 兌換爲當地貨幣

1 GDT 兌換 AUD
A$0.0054133802
1 GDT 兌換 GBP
0.0026381663
1 GDT 兌換 EUR
0.0031520948
1 GDT 兌換 USD
$0.00342619
1 GDT 兌換 MYR
RM0.0151094979
1 GDT 兌換 TRY
0.125055935
1 GDT 兌換 JPY
¥0.505020406
1 GDT 兌換 RUB
0.3044512434
1 GDT 兌換 INR
0.2985239347
1 GDT 兌換 IDR
Rp56.1670401936
1 GDT 兌換 PHP
0.196320687
1 GDT 兌換 EGP
￡E.0.1732624283
1 GDT 兌換 BRL
R$0.0198033782
1 GDT 兌換 CAD
C$0.0048994517
1 GDT 兌換 BDT
0.4167274897
1 GDT 兌換 NGN
5.1911917785
1 GDT 兌換 UAH
0.1413645994
1 GDT 兌換 VES
Bs0.21927616
1 GDT 兌換 PKR
Rs0.9602240094
1 GDT 兌換 KZT
1.683629766
1 GDT 兌換 THB
฿0.1154283411
1 GDT 兌換 TWD
NT$0.1125160796
1 GDT 兌換 CHF
Fr0.0029807853
1 GDT 兌換 HKD
HK$0.0266214963
1 GDT 兌換 MAD
.د.م0.0333368287
1 GDT 兌換 MXN
$0.0694146094