Global X Copper Miners xStock 今日價格

Global X Copper Miners xStock (COPXX) 今日實時價格為 $ 86.5，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 COPXX 兌 USD 的匯率為 $ 86.5 每 COPXX。

Global X Copper Miners xStock 目前市值在 $ 380,697 排名第 #-，流通供應量為 4.40K COPXX。過去 24 小時內，COPXX 的交易價格在 $ 84.73（低點）和 $ 86.52（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 91.7，而歷史最低價為 $ 72.38。

短期表現方面，COPXX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -1.95%。過去一天，總交易量達到 $ 2.55K。

Global X Copper Miners xStock（COPXX）市場資訊

市值 $ 380.70K$ 380.70K $ 380.70K 成交量（24H） $ 2.55K$ 2.55K $ 2.55K 完全稀釋市值 $ 87.99M$ 87.99M $ 87.99M 流通量 4.40K 4.40K 4.40K 總供應量 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

Global X Copper Miners xStock 的目前市值為 $ 380.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.55K。COPXX 的流通量為 4.40K，總供應量是 1017154.060059472，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 87.99M。