GLOBAL MONEY SUPPLY（M2）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003694 $ 0.00003694 $ 0.00003694 24H最低價 $ 0.00003858 $ 0.00003858 $ 0.00003858 24H最高價 24H最低價 $ 0.00003694$ 0.00003694 $ 0.00003694 24H最高價 $ 0.00003858$ 0.00003858 $ 0.00003858 歷史最高 $ 0.00092394$ 0.00092394 $ 0.00092394 最低價 $ 0.00003279$ 0.00003279 $ 0.00003279 漲跌幅（1H） +0.83% 漲跌幅（1D） +0.30% 漲跌幅（7D） -14.88% 漲跌幅（7D） -14.88%

GLOBAL MONEY SUPPLY（M2）目前實時價格為 $0.00003735。過去 24 小時內，M2 的交易價格在 $ 0.00003694 至 $ 0.00003858 之間波動，市場活躍度顯著。M2 的歷史最高價為 $ 0.00092394，歷史最低價為 $ 0.00003279。

從短期表現來看，M2 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.83%，過去 24 小時內變動為 +0.30%，過去 7 天內累計變動為 -14.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GLOBAL MONEY SUPPLY（M2）市場資訊

市值 $ 37.35K$ 37.35K $ 37.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.35K$ 37.35K $ 37.35K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,827,818.392225 999,827,818.392225 999,827,818.392225

GLOBAL MONEY SUPPLY 的目前市值為 $ 37.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。M2 的流通量為 999.83M，總供應量是 999827818.392225，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.35K。