Global Coin Research 價格 (GCR)
今天 Global Coin Research (GCR) 的實時價格爲 0.264911 USD。目前其市值爲 $ 2.65M USD。GCR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Global Coin Research 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.65 USD
- Global Coin Research 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，Global Coin Research 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Global Coin Research 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019415592。
在過去60天內，Global Coin Research 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012464062。
在過去90天內，Global Coin Research 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01901139917241412。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.00%
|30天
|$ +0.0019415592
|+0.73%
|60天
|$ -0.0012464062
|-0.47%
|90天
|$ +0.01901139917241412
|+7.73%
Global Coin Research 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-0.00%
-1.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
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|1 GCR 兌換 AUD
A$0.4238576
|1 GCR 兌換 GBP
￡0.20927969
|1 GCR 兌換 EUR
€0.25431456
|1 GCR 兌換 USD
$0.264911
|1 GCR 兌換 MYR
RM1.1920995
|1 GCR 兌換 TRY
₺9.29042877
|1 GCR 兌換 JPY
¥41.52744836
|1 GCR 兌換 RUB
₽27.37590274
|1 GCR 兌換 INR
₹22.54922432
|1 GCR 兌換 IDR
Rp4,342.80258384
|1 GCR 兌換 PHP
₱15.64299455
|1 GCR 兌換 EGP
￡E.13.48926812
|1 GCR 兌換 BRL
R$1.67158841
|1 GCR 兌換 CAD
C$0.37882273
|1 GCR 兌換 BDT
৳31.6568645
|1 GCR 兌換 NGN
₦411.9895872
|1 GCR 兌換 UAH
₴11.11831467
|1 GCR 兌換 VES
Bs13.24555
|1 GCR 兌換 PKR
Rs73.70883664
|1 GCR 兌換 KZT
₸138.47692703
|1 GCR 兌換 THB
฿9.1394295
|1 GCR 兌換 TWD
NT$8.64669504
|1 GCR 兌換 CHF
Fr0.23577079
|1 GCR 兌換 HKD
HK$2.05835847
|1 GCR 兌換 MAD
.د.م2.64381178