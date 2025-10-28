Gloat（GLOAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000638 $ 0.00000638 $ 0.00000638 24H最低價 $ 0.00000668 $ 0.00000668 $ 0.00000668 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000638$ 0.00000638 $ 0.00000638 24H最高價 $ 0.00000668$ 0.00000668 $ 0.00000668 歷史最高 $ 0.00019182$ 0.00019182 $ 0.00019182 最低價 $ 0.00000571$ 0.00000571 $ 0.00000571 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -2.62% 漲跌幅（7D） +3.78% 漲跌幅（7D） +3.78%

Gloat（GLOAT）目前實時價格為 $0.00000646。過去 24 小時內，GLOAT 的交易價格在 $ 0.00000638 至 $ 0.00000668 之間波動，市場活躍度顯著。GLOAT 的歷史最高價為 $ 0.00019182，歷史最低價為 $ 0.00000571。

從短期表現來看，GLOAT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -2.62%，過去 7 天內累計變動為 +3.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gloat（GLOAT）市場資訊

市值 $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gloat 的目前市值為 $ 6.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GLOAT 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.46K。