Glo Dollar 價格 (USDGLO)
今天 Glo Dollar (USDGLO) 的實時價格爲 1.002 USD。目前其市值爲 $ 3.70M USD。USDGLO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Glo Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 224.77K USD
- Glo Dollar 當天價格變化爲 +0.35%
- 其循環供應量爲 3.69M USD
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今天內，Glo Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0034964。
在過去30天內，Glo Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0062562876。
在過去60天內，Glo Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028549986。
在過去90天內，Glo Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0037412148070567。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0034964
|+0.35%
|30天
|$ +0.0062562876
|+0.62%
|60天
|$ +0.0028549986
|+0.28%
|90天
|$ +0.0037412148070567
|+0.37%
Glo Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.18%
+0.35%
+0.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.
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|1 USDGLO 兌換 AUD
A$1.6032
|1 USDGLO 兌換 GBP
￡0.79158
|1 USDGLO 兌換 EUR
€0.96192
|1 USDGLO 兌換 USD
$1.002
|1 USDGLO 兌換 MYR
RM4.509
|1 USDGLO 兌換 TRY
₺35.14014
|1 USDGLO 兌換 JPY
¥157.07352
|1 USDGLO 兌換 RUB
₽103.54668
|1 USDGLO 兌換 INR
₹85.29024
|1 USDGLO 兌換 IDR
Rp16,426.22688
|1 USDGLO 兌換 PHP
₱59.1681
|1 USDGLO 兌換 EGP
￡E.51.02184
|1 USDGLO 兌換 BRL
R$6.3126
|1 USDGLO 兌換 CAD
C$1.43286
|1 USDGLO 兌換 BDT
৳119.739
|1 USDGLO 兌換 NGN
₦1,558.3104
|1 USDGLO 兌換 UAH
₴42.05394
|1 USDGLO 兌換 VES
Bs50.1
|1 USDGLO 兌換 PKR
Rs278.79648
|1 USDGLO 兌換 KZT
₸523.77546
|1 USDGLO 兌換 THB
฿34.569
|1 USDGLO 兌換 TWD
NT$32.70528
|1 USDGLO 兌換 CHF
Fr0.89178
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HK$7.78554
|1 USDGLO 兌換 MAD
.د.م9.99996