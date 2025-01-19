GlitzKoin 圖標

GlitzKoin 價格 (GTN)

USD

GlitzKoin (GTN) 實時價格圖表

$0.01049332
$0.01049332$0.01049332
-7.00%(1D)

今天 GlitzKoin (GTN) 的價格

今天 GlitzKoin (GTN) 的實時價格爲 0.01049332 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GTN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GlitzKoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.39 USD
- GlitzKoin 當天價格變化爲 -7.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GlitzKoin (GTN) 價格表現 USD

今天內，GlitzKoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00079009509676498
在過去30天內，GlitzKoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0039793974
在過去60天內，GlitzKoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0086013534
在過去90天內，GlitzKoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00079009509676498-7.00%
30天$ +0.0039793974+37.92%
60天$ -0.0086013534-81.96%
90天$ 0--

GlitzKoin (GTN) 價格分析

GlitzKoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00831129
$ 0.00831129$ 0.00831129

$ 0.01133286
$ 0.01133286$ 0.01133286

$ 7.29
$ 7.29$ 7.29

+0.17%

-7.00%

-35.02%

GlitzKoin (GTN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.39
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0.00
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什麼是GlitzKoin (GTN)

Integrating the latest blockchain technology into the diamond industry supply chain. Changing the landscape of the $90 billion Diamond Industry, one diamond at a time.

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GlitzKoin (GTN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GlitzKoin (GTN) 的其他問題

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GTN 兌換爲當地貨幣

1 GTN 兌換 AUD
A$0.0168942452
1 GTN 兌換 GBP
0.0086045224
1 GTN 兌換 EUR
0.0101785204
1 GTN 兌換 USD
$0.01049332
1 GTN 兌換 MYR
RM0.04721994
1 GTN 兌換 TRY
0.3717783276
1 GTN 兌換 JPY
¥1.6397911164
1 GTN 兌換 RUB
1.0754603668
1 GTN 兌換 INR
0.9085116456
1 GTN 兌換 IDR
Rp172.0216118208
1 GTN 兌換 PHP
0.614383886
1 GTN 兌換 EGP
￡E.0.528863328
1 GTN 兌換 BRL
R$0.064009252
1 GTN 兌換 CAD
C$0.0151103808
1 GTN 兌換 BDT
1.27493838
1 GTN 兌換 NGN
16.3447100316
1 GTN 兌換 UAH
0.4418737052
1 GTN 兌換 VES
Bs0.56663928
1 GTN 兌換 PKR
Rs2.9253277496
1 GTN 兌換 KZT
5.5696443896
1 GTN 兌換 THB
฿0.3608652748
1 GTN 兌換 TWD
NT$0.3451252948
1 GTN 兌換 CHF
Fr0.0095489212
1 GTN 兌換 HKD
HK$0.0816380296
1 GTN 兌換 MAD
.د.م0.1053529328