Glif Staked ICNT（STICNT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 最低價 $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Glif Staked ICNT（STICNT）目前實時價格為 $0.303561。過去 24 小時內，STICNT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。STICNT 的歷史最高價為 $ 0.446536，歷史最低價為 $ 0.264716。

從短期表現來看，STICNT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Glif Staked ICNT（STICNT）市場資訊

市值 $ 429.84K$ 429.84K $ 429.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 429.84K$ 429.84K $ 429.84K 流通量 1.42M 1.42M 1.42M 總供應量 1,415,996.300561446 1,415,996.300561446 1,415,996.300561446

Glif Staked ICNT 的目前市值為 $ 429.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STICNT 的流通量為 1.42M，總供應量是 1415996.300561446，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 429.84K。