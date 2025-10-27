Glidr 目前實時價格為 1.17 USD。跟蹤 GLIDR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GLIDR 價格趨勢。Glidr 目前實時價格為 1.17 USD。跟蹤 GLIDR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 GLIDR 價格趨勢。

Glidr 價格 (GLIDR)

1 GLIDR 兌換為 USD 的實時價格：

$1.17
$1.17$1.17
-0.50%1D
USD
Glidr (GLIDR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:08:55 (UTC+8)

Glidr（GLIDR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24H最低價
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24H最高價

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.083
$ 1.083$ 1.083

-0.79%

-1.05%

+0.84%

+0.84%

Glidr（GLIDR）目前實時價格為 $1.17。過去 24 小時內，GLIDR 的交易價格在 $ 1.16$ 1.19 之間波動，市場活躍度顯著。GLIDR 的歷史最高價為 $ 1.24，歷史最低價為 $ 1.083

從短期表現來看，GLIDR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.79%，過去 24 小時內變動為 -1.05%，過去 7 天內累計變動為 +0.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Glidr（GLIDR）市場資訊

$ 32.62M
$ 32.62M$ 32.62M

--
----

$ 116.69M
$ 116.69M$ 116.69M

27.96M
27.96M 27.96M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Glidr 的目前市值為 $ 32.62M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GLIDR 的流通量為 27.96M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.69M

Glidr（GLIDR）價格歷史 USD

今天內，Glidr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.012453743644653
在過去30天內，Glidr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0166192650
在過去60天內，Glidr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0533034450
在過去90天內，Glidr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.012453743644653-1.05%
30天$ +0.0166192650+1.42%
60天$ +0.0533034450+4.56%
90天$ 0--

什麼是Glidr (GLIDR)

Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Glidr (GLIDR) 資源

Glidr 價格預測 (USD)

Glidr（GLIDR）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Glidr（GLIDR）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Glidr 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Glidr 價格預測

GLIDR 兌換為當地貨幣

Glidr（GLIDR）代幣經濟

了解 Glidr（GLIDR）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 GLIDR 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Glidr (GLIDR) 的其他問題

Glidr（GLIDR）今日價格是多少？
GLIDR 實時價格為 1.17 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 GLIDR 兌 USD 的價格是多少？
目前 GLIDR 兌 USD 的價格為 $ 1.17。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Glidr 的市值是多少？
GLIDR 的市值為 $ 32.62M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
GLIDR 的流通供應量是多少？
GLIDR 的流通供應量為 27.96M USD
GLIDR 的歷史最高價（ATH）是多少？
GLIDR 的歷史最高價是 1.24 USD
GLIDR 的歷史最低價（ATL）是多少？
GLIDR 的歷史最低價是 1.083 USD
GLIDR 的交易量是多少？
GLIDR 的 24 小時實時交易量為 -- USD
GLIDR 今年會漲嗎？
GLIDR 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 GLIDR 價格預測 獲取更深入的分析。
Glidr（GLIDR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

