Glidr（GLIDR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.16 24H最高價 $ 1.19 歷史最高 $ 1.24 最低價 $ 1.083 漲跌幅（1H） -0.79% 漲跌幅（1D） -1.05% 漲跌幅（7D） +0.84%

Glidr（GLIDR）目前實時價格為 $1.17。過去 24 小時內，GLIDR 的交易價格在 $ 1.16 至 $ 1.19 之間波動，市場活躍度顯著。GLIDR 的歷史最高價為 $ 1.24，歷史最低價為 $ 1.083。

從短期表現來看，GLIDR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.79%，過去 24 小時內變動為 -1.05%，過去 7 天內累計變動為 +0.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Glidr（GLIDR）市場資訊

市值 $ 32.62M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 116.69M 流通量 27.96M 總供應量 100,000,000.0

Glidr 的目前市值為 $ 32.62M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GLIDR 的流通量為 27.96M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.69M。