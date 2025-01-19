Glide Finance 圖標

Glide Finance 價格 (GLIDE)

USD

Glide Finance (GLIDE) 實時價格圖表

$0.01499636
$0.01499636$0.01499636
-8.50%(1D)

今天 Glide Finance (GLIDE) 的價格

今天 Glide Finance (GLIDE) 的實時價格爲 0.01499636 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GLIDE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Glide Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.22K USD
- Glide Finance 當天價格變化爲 -8.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Glide Finance (GLIDE) 價格表現 USD

今天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00139808231622184
在過去30天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029377029
在過去60天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014600995
在過去90天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001454088591719714

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00139808231622184-8.52%
30天$ -0.0029377029-19.58%
60天$ -0.0014600995-9.73%
90天$ -0.001454088591719714-8.83%

Glide Finance (GLIDE) 價格分析

Glide Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01476599
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$ 0.01842282
$ 0.01842282$ 0.01842282

$ 0.259946
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+0.68%

-8.52%

-11.65%

Glide Finance (GLIDE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.22K
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什麼是Glide Finance (GLIDE)

Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.

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Glide Finance (GLIDE) 資源

官網

大家還在問：關於 Glide Finance (GLIDE) 的其他問題

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GLIDE 兌換爲當地貨幣

1 GLIDE 兌換 AUD
A$0.0241441396
1 GLIDE 兌換 GBP
0.0122970152
1 GLIDE 兌換 EUR
0.0145464692
1 GLIDE 兌換 USD
$0.01499636
1 GLIDE 兌換 MYR
RM0.06748362
1 GLIDE 兌換 TRY
0.5313210348
1 GLIDE 兌換 JPY
¥2.3434811772
1 GLIDE 兌換 RUB
1.5369769364
1 GLIDE 兌換 INR
1.2983848488
1 GLIDE 兌換 IDR
Rp245.8419278784
1 GLIDE 兌換 PHP
0.878036878
1 GLIDE 兌換 EGP
￡E.0.755816544
1 GLIDE 兌換 BRL
R$0.091477796
1 GLIDE 兌換 CAD
C$0.0215947584
1 GLIDE 兌換 BDT
1.82205774
1 GLIDE 兌換 NGN
23.3587802268
1 GLIDE 兌換 UAH
0.6314967196
1 GLIDE 兌換 VES
Bs0.80980344
1 GLIDE 兌換 PKR
Rs4.1806852408
1 GLIDE 兌換 KZT
7.9597679608
1 GLIDE 兌換 THB
฿0.5157248204
1 GLIDE 兌換 TWD
NT$0.4932302804
1 GLIDE 兌換 CHF
Fr0.0136466876
1 GLIDE 兌換 HKD
HK$0.1166716808
1 GLIDE 兌換 MAD
.د.م0.1505634544