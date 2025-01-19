Glide Finance 價格 (GLIDE)
今天 Glide Finance (GLIDE) 的實時價格爲 0.01499636 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GLIDE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Glide Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.22K USD
- Glide Finance 當天價格變化爲 -8.52%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 GLIDE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GLIDE 價格信息的首選平臺。
今天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00139808231622184。
在過去30天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0029377029。
在過去60天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014600995。
在過去90天內，Glide Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001454088591719714。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00139808231622184
|-8.52%
|30天
|$ -0.0029377029
|-19.58%
|60天
|$ -0.0014600995
|-9.73%
|90天
|$ -0.001454088591719714
|-8.83%
Glide Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.68%
-8.52%
-11.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 GLIDE 兌換 AUD
A$0.0241441396
|1 GLIDE 兌換 GBP
￡0.0122970152
|1 GLIDE 兌換 EUR
€0.0145464692
|1 GLIDE 兌換 USD
$0.01499636
|1 GLIDE 兌換 MYR
RM0.06748362
|1 GLIDE 兌換 TRY
₺0.5313210348
|1 GLIDE 兌換 JPY
¥2.3434811772
|1 GLIDE 兌換 RUB
₽1.5369769364
|1 GLIDE 兌換 INR
₹1.2983848488
|1 GLIDE 兌換 IDR
Rp245.8419278784
|1 GLIDE 兌換 PHP
₱0.878036878
|1 GLIDE 兌換 EGP
￡E.0.755816544
|1 GLIDE 兌換 BRL
R$0.091477796
|1 GLIDE 兌換 CAD
C$0.0215947584
|1 GLIDE 兌換 BDT
৳1.82205774
|1 GLIDE 兌換 NGN
₦23.3587802268
|1 GLIDE 兌換 UAH
₴0.6314967196
|1 GLIDE 兌換 VES
Bs0.80980344
|1 GLIDE 兌換 PKR
Rs4.1806852408
|1 GLIDE 兌換 KZT
₸7.9597679608
|1 GLIDE 兌換 THB
฿0.5157248204
|1 GLIDE 兌換 TWD
NT$0.4932302804
|1 GLIDE 兌換 CHF
Fr0.0136466876
|1 GLIDE 兌換 HKD
HK$0.1166716808
|1 GLIDE 兌換 MAD
.د.م0.1505634544