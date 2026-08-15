GLHFStrategy 今日價格

GLHFStrategy (GLHFSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.44%。目前 GLHFSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GLHFSTR。

GLHFStrategy 目前市值在 $ 145,703 排名第 #-，流通供應量為 920.05M GLHFSTR。過去 24 小時內，GLHFSTR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GLHFSTR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -10.07%。過去一天，總交易量達到 $ 1.60K。

GLHFStrategy（GLHFSTR）市場資訊

市值 $ 145.70K$ 145.70K $ 145.70K 成交量（24H） $ 1.60K$ 1.60K $ 1.60K 完全稀釋市值 $ 145.70K$ 145.70K $ 145.70K 流通量 920.05M 920.05M 920.05M 總供應量 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591

GLHFStrategy 的目前市值為 $ 145.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.60K。GLHFSTR 的流通量為 920.05M，總供應量是 920050564.5580591，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 145.70K。