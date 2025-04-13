Gleec Coin 價格 (GLEEC)
今天 Gleec Coin (GLEEC) 的實時價格爲 0.01373809 USD。目前其市值爲 $ 2.57M USD。GLEEC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gleec Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Gleec Coin 當天價格變化爲 +15.35%
- 其循環供應量爲 186.76M USD
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今天內，Gleec Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00182866。
在過去30天內，Gleec Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027221146。
在過去60天內，Gleec Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0109609996。
在過去90天內，Gleec Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06178752387540775。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00182866
|+15.35%
|30天
|$ -0.0027221146
|-19.81%
|60天
|$ -0.0109609996
|-79.78%
|90天
|$ -0.06178752387540775
|-81.81%
Gleec Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.86%
+15.35%
-8.12%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.
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|1 GLEEC 兌換 VND
₫352.25836569
|1 GLEEC 兌換 AUD
A$0.0218435631
|1 GLEEC 兌換 GBP
￡0.0104409484
|1 GLEEC 兌換 EUR
€0.0120895192
|1 GLEEC 兌換 USD
$0.01373809
|1 GLEEC 兌換 MYR
RM0.0607223578
|1 GLEEC 兌換 TRY
₺0.5209483728
|1 GLEEC 兌換 JPY
¥1.9715532959
|1 GLEEC 兌換 RUB
₽1.1427343262
|1 GLEEC 兌換 INR
₹1.1809262164
|1 GLEEC 兌換 IDR
Rp228.9680750794
|1 GLEEC 兌換 KRW
₩19.5142699405
|1 GLEEC 兌換 PHP
₱0.7855439862
|1 GLEEC 兌換 EGP
￡E.0.7044892552
|1 GLEEC 兌換 BRL
R$0.0805052074
|1 GLEEC 兌換 CAD
C$0.0189585642
|1 GLEEC 兌換 BDT
৳1.6657434125
|1 GLEEC 兌換 NGN
₦21.8410902438
|1 GLEEC 兌換 UAH
₴0.5675204979
|1 GLEEC 兌換 VES
Bs0.97540439
|1 GLEEC 兌換 PKR
Rs3.8437802011
|1 GLEEC 兌換 KZT
₸7.0850077748
|1 GLEEC 兌換 THB
฿0.4598138723
|1 GLEEC 兌換 TWD
NT$0.4447019733
|1 GLEEC 兌換 AED
د.إ0.0504187903
|1 GLEEC 兌換 CHF
Fr0.0111278529
|1 GLEEC 兌換 HKD
HK$0.1064701975
|1 GLEEC 兌換 MAD
.د.م0.1274894752
|1 GLEEC 兌換 MXN
$0.278883227