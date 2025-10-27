GKHAN（GKN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.76% 漲跌幅（1D） -6.22% 漲跌幅（7D） -33.25% 漲跌幅（7D） -33.25%

GKHAN（GKN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GKN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GKN 的歷史最高價為 $ 0.00706978，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GKN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.76%，過去 24 小時內變動為 -6.22%，過去 7 天內累計變動為 -33.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

GKHAN（GKN）市場資訊

市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M 流通量 3.00B 3.00B 3.00B 總供應量 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

GKHAN 的目前市值為 $ 1.80M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GKN 的流通量為 3.00B，總供應量是 2999531368.21221，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.80M。