Ginnan The Cat 今日價格

Ginnan The Cat (GINNAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 GINNAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GINNAN。

Ginnan The Cat 目前市值在 $ 76,652 排名第 #-，流通供應量為 6.90T GINNAN。過去 24 小時內，GINNAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GINNAN 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -6.46%。過去一天，總交易量達到 --。

Ginnan The Cat（GINNAN）市場資訊

市值 $ 76.65K$ 76.65K $ 76.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 76.65K$ 76.65K $ 76.65K 流通量 6.90T 6.90T 6.90T 總供應量 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

Ginnan The Cat 的目前市值為 $ 76.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GINNAN 的流通量為 6.90T，總供應量是 6899850626973.4，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 76.65K。