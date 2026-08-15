GINGY vs AI 今日價格

GINGY vs AI (GINGY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.65%。目前 GINGY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GINGY。

GINGY vs AI 目前市值在 $ 230,798 排名第 #-，流通供應量為 965.26M GINGY。過去 24 小時內，GINGY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GINGY 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 -63.65%。過去一天，總交易量達到 $ 801.85。

GINGY vs AI（GINGY）市場資訊

市值 $ 230.80K$ 230.80K $ 230.80K 成交量（24H） $ 801.85$ 801.85 $ 801.85 完全稀釋市值 $ 230.80K$ 230.80K $ 230.80K 流通量 965.26M 965.26M 965.26M 總供應量 965,259,240.659982 965,259,240.659982 965,259,240.659982

GINGY vs AI 的目前市值為 $ 230.80K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 801.85。GINGY 的流通量為 965.26M，總供應量是 965259240.659982，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 230.80K。